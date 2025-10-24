YouTube перерахував музичній індустрії рекордні $8 млрд за рік

Відеохостинг YouTube оголосив про рекордні виплати музичній індустрії. За період з липня 2024 по липень 2025 року сума перерахувань досягла понад $8 мільярдів. Це найвищий показник за всю історію відеохостингу. Про це повідомляється на офіційному блозі YouTube.

Динаміка виплат демонструє стабільне зростання протягом останніх років. У 2021 році музичні правовласники отримали $4 мільярди. Наступного року сума збільшилась до $6 мільярдів. Таким чином, за два роки виплати зросли на $2 мільярди, що свідчить про стійку тенденцію до збільшення доходів від музичного контенту.

- Реклама -

Ліор Коен, глобальний директор YouTube Music, пояснив причини такого успіху. За його словами, зростання виплат стало результатом ефективної подвійної моделі монетизації. Ця модель поєднує доходи від реклами та платних підписок. Коен наголосив, що досягнення не є фінальною метою, а лише етапом на шляху створення стабільної екосистеми для артистів, авторів пісень та видавців у всьому світі.

Аудиторія музичних сервісів платформи продовжує розширюватись. На сьогодні YouTube Music та YouTube Premium налічують понад 125 мільйонів користувачів. До цієї кількості входять також абоненти пробного періоду. Щомісяця музичний контент на платформі переглядають понад 2 мільярди авторизованих користувачів, що підтверджує глобальну популярність сервісу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Географічне охоплення YouTube вражає масштабами. Наразі платформа доступна у понад 100 країнах світу. Інтерфейс підтримує 80 мов, що забезпечує доступність контенту для різних аудиторій. За останні чотири роки компанія виплатила авторам, артистам та медіакомпаніям понад $100 мільярдів. Ця сума охоплює всі види контенту на платформі, не лише музичний.

Зростання виплат позитивно відбивається на доходах творців контенту. Кількість каналів, які заробляють понад $100 тисяч на рік від переглядів відео, збільшилась на 45% порівняно з попереднім роком. Ці показники демонструють, що платформа створює реальні можливості для монетизації творчості як для великих лейблів, так і для незалежних артистів.