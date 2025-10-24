UARU

У Росії запроваджують обмеження на кількість сім-карт: що зміниться з листопада

SIM-карти
©Shutterstock/Fotodom

Російські мобільні оператори отримали право припинити обслуговування сім-карт, якщо їх кількість на одного абонента перевищує встановлений ліміт. Відповідні норми антишахрайського законодавства набирають чинності з 1 листопада 2025 року. Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з новими правилами, громадяни Російської Федерації (РФ) зможуть офіційно зареєструвати максимум 20 сім-карт на своє ім’я. Оператори мобільного зв’язку отримають право не обслуговувати номери, які виходять за межі цього ліміту. Законодавча ініціатива спрямована на протидію використанню мобільного зв’язку у злочинних схемах.

Перевірити актуальну кількість активних номерів можна через портал «Держпослуги» або безпосередньо у свого оператора зв’язку. Фахівці з управління з боротьби з протиправним використанням інформаційно-комунікаційних технологій МВС Росії звертають увагу на важливість такої перевірки. Якщо основний номер відсутній у списку, це може свідчити про реєстрацію на застарілі паспортні дані, тому необхідно оновити інформацію в оператора.

У разі виявлення незнайомих номерів у особистому кабінеті рекомендується негайно від них відмовитися. Це стосується не лише особистих номерів, а й сім-карт, оформлених для родичів чи «на всяк випадок». Така перевірка дозволить уникнути несподіваного блокування, а також знизить ризики шахрайських операцій.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Варто зазначити, що новий пакет антишахрайських поправок передбачає додаткові вимоги для батьків. Якщо сім-картою користується неповнолітній, оператори зв’язку мають бути про це повідомлені. Відповідна інформація передаватиметься до державної системи моніторингу Роскомнадзора для посилення контролю.

Раніше ми повідомляли, що темпи зростання мобільного трафіку в російських мобільних мережах знизилися до рекордного мінімуму.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Білорусь заблокувала доступ до соціальної мережі «ВКонтакте»

З 24 жовтня в Білорусі заблоковано російську соцмережу «ВКонтакте». Ресурс внесено до списку обмежених за поданням Комітету державної безпеки.
Новини

YouTube перерахував музичній індустрії рекордні $8 млрд за рік

Відеохостинг YouTube оголосив про рекордні виплати музичній індустрії. За період з липня 2024 по липень 2025 року сума перерахувань досягла понад $8 мільярдів.
Новини

SpaceX відключила понад 2500 терміналів Starlink через шахрайські операції

Компанія SpaceX припинила роботу понад 2500 терміналів Starlink у М'янмі. Пристрої використовували злочинці для кібершахрайства.
Новини

Телеканал ICTV2 показав 2000-й випуск програми «Ранок у великому місті»

Сьогодні на ICTV2 вийшов 2000-й випуск «Ранку у великому місті». За 10 років існування програма увійшла до трійки найпопулярніших ранкових шоу України та створила понад 20 тисяч сюжетів.
Новини

Кількість активних користувачів VoLTE у мережі lifecell становить 1,13 млн

Кількість активних користувачів VoLTE у lifecell досягла 1,13 млн — це на 55% більше, ніж у квітні 2025 року. Щодня абоненти здійснюють 7,14 млн дзвінків.
