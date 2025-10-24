Російські мобільні оператори отримали право припинити обслуговування сім-карт, якщо їх кількість на одного абонента перевищує встановлений ліміт. Відповідні норми антишахрайського законодавства набирають чинності з 1 листопада 2025 року. Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з новими правилами, громадяни Російської Федерації (РФ) зможуть офіційно зареєструвати максимум 20 сім-карт на своє ім’я. Оператори мобільного зв’язку отримають право не обслуговувати номери, які виходять за межі цього ліміту. Законодавча ініціатива спрямована на протидію використанню мобільного зв’язку у злочинних схемах.

Перевірити актуальну кількість активних номерів можна через портал «Держпослуги» або безпосередньо у свого оператора зв’язку. Фахівці з управління з боротьби з протиправним використанням інформаційно-комунікаційних технологій МВС Росії звертають увагу на важливість такої перевірки. Якщо основний номер відсутній у списку, це може свідчити про реєстрацію на застарілі паспортні дані, тому необхідно оновити інформацію в оператора.

У разі виявлення незнайомих номерів у особистому кабінеті рекомендується негайно від них відмовитися. Це стосується не лише особистих номерів, а й сім-карт, оформлених для родичів чи «на всяк випадок». Така перевірка дозволить уникнути несподіваного блокування, а також знизить ризики шахрайських операцій.

Варто зазначити, що новий пакет антишахрайських поправок передбачає додаткові вимоги для батьків. Якщо сім-картою користується неповнолітній, оператори зв’язку мають бути про це повідомлені. Відповідна інформація передаватиметься до державної системи моніторингу Роскомнадзора для посилення контролю.

Раніше ми повідомляли, що темпи зростання мобільного трафіку в російських мобільних мережах знизилися до рекордного мінімуму.