У Білорусі розблокували доступ до «ВКонтакте»

ВКонтакте / vk.com

Доступ до російської соціальної мережі «ВКонтакте» в Білорусі поступово відновлюється. Ідентифікатор платформи видалено зі Списку ресурсів обмеженого доступу на території республіки. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на дані Державної інспекції з електрозв’язку (БЕЛГИЭ).

Обмеження, введені раніше, офіційно зняті для вебверсії соціальної мережі. Водночас мобільний додаток «ВКонтакте» продовжував працювати без змін навіть під час блокування.

Пресслужба соціальної мережі підтвердила відновлення роботи платформи. Представники компанії повідомили, що «ВКонтакте» і всі сервіси соцмережі в Білорусі працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, що 24 жовтня доступ до «ВКонтакте» було заблоковано на території Білорусі на підставі подання Комітету державної безпеки. Конкретні причини блокування офіційно не розголошувалися, а термін дії обмежень не визначався. Обмеження діяло протягом декількох годин.

Редакція Mediasat
