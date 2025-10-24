Телеканал ICTV2 показав 2000-й випуск програми «Ранок у великому місті»

Телепроєкт «Ранок у великому місті» досяг важливої віхи — сьогодні на телеканалі ICTV2 вийшов у ефір ювілейний 2000-й випуск програми. За десятиліття існування шоу увійшло до трійки найпопулярніших ранкових телепрограм країни та встановило низку унікальних досягнень у галузі телевиробництва. Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Програма виходить в ефір щодня з понеділка по п’ятницю о 7:00. Ведучі Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка та Сергій Лиховида ведуть програму, подаючи актуальну інформацію та заряджають енергією на початок дня.

За час роботи команда проєкту створила понад 20 тисяч сюжетів. Матеріали охоплюють найважливіші сфери суспільного життя — від актуальних новин України до інноваційних технологій, медичних рекомендацій та культурних подій. Широкий спектр тематики дозволяє програмі залишатися актуальною для різних груп глядачів.

Одним із факторів успіху проєкту стала стабільність колективу. Половина команди працює над створенням програми протягом усіх десяти років її існування. Це унікальний показник для телевізійної індустрії, де текучість кадрів зазвичай є значною. Крім професійної співпраці, проєкт став основою для особистих стосунків — завдяки спільній роботі утворилося десять сімей, а співробітники програми стали батьками понад двадцяти дітей.

Виконавчий продюсер програми Дмитро Слободян відзначає, що інвестування у постійний склад команди забезпечило лідерські позиції проєкту. Завдяки цій стратегії вдалося встановити декілька галузевих рекордів.

Програма потрапила до Книги рекордів України завдяки незмінному складу основних ведучих — Юлії Зорій, Павла Казаріна та Антона Равицького. Також проєкт зайняв перше місце серед чоловічої аудиторії віком 18-54 та 50+, що є нетиповим досягненням для ранкових телепрограм. За результатами 2024 року «Ранок у великому місті» очолив рейтинг ранкових шоу країни саме серед чоловічої аудиторії.

Особливістю проєкту стала його присутність на декількох телеканалах одночасно. «Ранок у великому місті» транслювався паралельно на ICTV2, Новому каналі та СТБ із сумарною часткою перегляду до 27 відсотків. Це унікальний випадок в історії українського телебачення, коли один ранковий проєкт охоплював аудиторію трьох різних каналів.

Команда програми вважає найважливішим у своїй історії ефір 24 лютого 2022 року. Виконавчий продюсер Дмитро Слободян називає той день найскладнішим періодом роботи. Ведучі мусили надавати чіткі інструкції щодо дій у надзвичайній ситуації, водночас заспокоюючи аудиторію, аби не допустити паніки.

Програма стала піонером на українському телебаченні, запросивши до складу ведучих ветерана Олександра Швачку. Це рішення підкреслило важливість соціальної реінтеграції військових та продемонструвало можливості їхньої успішної професійної діяльності у цивільному житті. Проєкт власним прикладом демонструє позитивні зміни у суспільному сприйнятті ветеранів.

Протягом роботи програми у складі ведучих побувало близько двадцяти відомих особистостей із різних сфер. Серед співведучих були актор Володимир Гладкий, відомий роллю у серіалі «АТП Перевізники», актори Дмитро Суржиков та Павло Текучев із серіалу «Коп з минулого», а також Дмитро Рибалевський — актор Драматичного театру імені Франка та серіалу «Митець». До ведучих приєднувався телеведучий Олександр Педан. Окрім ведучих, у студії з’являлися нестандартні гості — собаки, півні та навіть персонаж Людина-павук.

Глядачі можуть дивитися «Ранок у великому місті» на телеканалі ICTV2 щодня з понеділка по п’ятницю о 7:00. До того ж з 14 липня 2025 року телеканал розширив присутність програми у цифровому просторі — щоденні випуски одночасно транслюються на офіційному YouTube-каналі проєкту.