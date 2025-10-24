Компанія SpaceX Ілона Маска припинила роботу понад 2500 пристроїв супутникового інтернету Starlink у М’янмі. Лорен Драєр, віцепрезидентка Starlink з бізнес-операцій, повідомила, що порушення виявили самостійно та заблокували доступ у регіонах з активними шахрайськими центрами. Як повідомляє CNN, термінали використовували для масштабних операцій онлайн-шахрайства.

Влада М’янми проводить широкомасштабні заходи проти шахрайських мереж біля кордону з Таїландом. Однак ці схеми продовжують розвиватися та поширюватися територіями. Злочинні групи активно застосовують технологію супутникового інтернету, щоб забезпечити стабільне з’єднання навіть у віддалених районах без розвиненої інфраструктури.

Дослідники Australian Strategic Policy Institute нарахували близько 30 великих комплексів уздовж кордону М’янми та Таїланду. Організовані злочинні структури щорічно викрадають у жертв по всьому світу мільярди доларів. Чимало працівників цих «офісів» залучають під виглядом легального працевлаштування, після чого утримують примусово.

Представники SpaceX підтверджують активну співпрацю з правоохоронними органами різних країн. Компанія вживає оперативних заходів одразу після виявлення порушень умов використання сервісу.

Сервіс Starlink нині обслуговує понад 6 мільйонів користувачів у всьому світі. Технологія забезпечує високошвидкісний доступ до мережі завдяки тисячам супутників, розміщених на низькій навколоземній орбіті.

Онлайн-шахрайство в Південно-Східній Азії демонструє безпрецедентне зростання. Згідно з даними Організації Об’єднаних Націй (ООН), злочинці дедалі частіше використовують штучний інтелект та криптовалютні платформи для маскування незаконних фінансових операцій. Такі технології дозволяють непомітно переказувати викрадені кошти через численні проміжні рахунки.

М’янма перетворилася на один із ключових центрів подібних злочинних схем. Причинами стали поширена корупція та фактичний захист з боку військової хунти, яка контролює значну частину території країни.

Нагадаємо, раніше засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що у майбутньому Starlink замінить усіх стільникових операторів.