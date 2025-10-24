UARU

UARU

SpaceX відключила понад 2500 терміналів Starlink через шахрайські операції

Новини
Starlink
X/@Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска припинила роботу понад 2500 пристроїв супутникового інтернету Starlink у М’янмі. Лорен Драєр, віцепрезидентка Starlink з бізнес-операцій, повідомила, що порушення виявили самостійно та заблокували доступ у регіонах з активними шахрайськими центрами. Як повідомляє CNN, термінали використовували для масштабних операцій онлайн-шахрайства.

Влада М’янми проводить широкомасштабні заходи проти шахрайських мереж біля кордону з Таїландом. Однак ці схеми продовжують розвиватися та поширюватися територіями. Злочинні групи активно застосовують технологію супутникового інтернету, щоб забезпечити стабільне з’єднання навіть у віддалених районах без розвиненої інфраструктури.

- Реклама -

Дослідники Australian Strategic Policy Institute нарахували близько 30 великих комплексів уздовж кордону М’янми та Таїланду. Організовані злочинні структури щорічно викрадають у жертв по всьому світу мільярди доларів. Чимало працівників цих «офісів» залучають під виглядом легального працевлаштування, після чого утримують примусово.

Представники SpaceX підтверджують активну співпрацю з правоохоронними органами різних країн. Компанія вживає оперативних заходів одразу після виявлення порушень умов використання сервісу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Сервіс Starlink нині обслуговує понад 6 мільйонів користувачів у всьому світі. Технологія забезпечує високошвидкісний доступ до мережі завдяки тисячам супутників, розміщених на низькій навколоземній орбіті.

Онлайн-шахрайство в Південно-Східній Азії демонструє безпрецедентне зростання. Згідно з даними Організації Об’єднаних Націй (ООН), злочинці дедалі частіше використовують штучний інтелект та криптовалютні платформи для маскування незаконних фінансових операцій. Такі технології дозволяють непомітно переказувати викрадені кошти через численні проміжні рахунки.

М’янма перетворилася на один із ключових центрів подібних злочинних схем. Причинами стали поширена корупція та фактичний захист з боку військової хунти, яка контролює значну частину території країни.

Нагадаємо, раніше засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що у майбутньому Starlink замінить усіх стільникових операторів.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Білорусь заблокувала доступ до соціальної мережі «ВКонтакте»

З 24 жовтня в Білорусі заблоковано російську соцмережу «ВКонтакте». Ресурс внесено до списку обмежених за поданням Комітету державної безпеки.
Новини

У Росії запроваджують обмеження на кількість сім-карт: що зміниться з листопада

З 1 листопада в Росії діятиме ліміт на кількість сім-карт – не більше 20 на людину. А оператори отримали право не обслуговувати зайві номери.
Новини

YouTube перерахував музичній індустрії рекордні $8 млрд за рік

Відеохостинг YouTube оголосив про рекордні виплати музичній індустрії. За період з липня 2024 по липень 2025 року сума перерахувань досягла понад $8 мільярдів.
Новини

Телеканал ICTV2 показав 2000-й випуск програми «Ранок у великому місті»

Сьогодні на ICTV2 вийшов 2000-й випуск «Ранку у великому місті». За 10 років існування програма увійшла до трійки найпопулярніших ранкових шоу України та створила понад 20 тисяч сюжетів.
Новини

Кількість активних користувачів VoLTE у мережі lifecell становить 1,13 млн

Кількість активних користувачів VoLTE у lifecell досягла 1,13 млн — це на 55% більше, ніж у квітні 2025 року. Щодня абоненти здійснюють 7,14 млн дзвінків.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати