Кількість активних користувачів VoLTE у мережі lifecell становить 1,13 млн

Мобільний оператор lifecell, що належить до групи компаній DVL, зафіксував суттєве збільшення попиту на сервіс дзвінків через 4G-мережу. За п’ять місяців 2025 року чисельність активних абонентів технології Voice over LTE (VoLTE) зросла в півтора раза та досягла 1,13 млн користувачів. Про це редакції Mediasat повідомили у відділі зв’язків із громадськістю lifecell.

Технологія VoLTE дозволяє здійснювати голосові виклики через LTE-мережу, забезпечуючи високу якість звуку та швидке з’єднання. Порівняно з квітнем поточного року показник активних користувачів виріс на 55%. Водночас загальна кількість абонентів lifecell, які мають доступ до цієї технології, становить приблизно 1,6 млн осіб.

Щоденна активність користувачів також демонструє позитивну динаміку. Оператор реєструє понад 7,14 млн VoLTE-викликів на добу, що перевищує торішні показники на 73%. Така статистика свідчить про зростальну популярність сучасних стандартів мобільного зв’язку серед українських абонентів.

Географічний розподіл використання технології показує найвищий попит у столиці. Майже 250 тис. киян активно користуються дзвінками через 4G-мережу. Високий рівень використання VoLTE також зафіксовано у Черкасах, Миколаєві, Львові, Одесі та Житомирі.

Оператор розширює можливості комунікації своїм абонентам, пропонуючи не лише голосовий, а й відеозв’язок. Технологія Video over LTE (ViLTE) працює на основі LTE та забезпечує миттєве з’єднання без потреби встановлювати сторонні застосунки. Користувачі можуть бачити співрозмовника під час розмови, зберігаючи одночасний доступ до швидкісного інтернету. Проте через технічні обмеження смартфонів ця функція наразі недоступна для пристроїв iOS і Google Pixel.

Вимкнення застарілої технології 3G стало каталізатором переходу абонентів на сучасніші стандарти зв’язку. Після відключення 3G-мережі в Черкасах у червні 2025 року попит на VoLTE значно зріс. Якщо на початку року частка таких дзвінків у місті становила 13%, то до кінця вересня цей показник досяг 57%.

Технічна база для використання VoLTE суттєво розширилася. Кількість сумісних смартфонів у мережі lifecell зросла до 4,3 млн пристроїв, що становить 71% від загальної кількості. Цей показник збільшився на чверть порівняно з квітнем 2025 року. Оператор підтримує найширший перелік VoLTE-сумісних моделей серед конкурентів, охоплюючи 14 основних виробників терміналів, і постійно розширює цей список.

Міжнародний роумінг також підтримує можливість здійснення VoLTE-дзвінків. Наразі сервіс доступний у 12 країнах, зокрема в Австралії, Австрії, Великій Британії, Канаді, Люксембурзі, Монако, Нідерландах, Пуерто-Рико, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Всі пристрої, які підтримують VoLTE, також сумісні з технологією Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Ця функція дозволяє здійснювати дзвінки через Wi-Fi-мережі в умовах слабкого мобільного сигналу, зокрема в укриттях та підвальних приміщеннях. Така можливість є критично важливою в умовах воєнного стану.

Попит на VoWiFi зростає швидкими темпами. Зараз цією технологією користуються понад 305 тис. абонентів lifecell, що втричі більше, ніж минулого року. Щоденно абоненти здійснюють близько 900 тис. викликів за допомогою Wi-Fi-зв’язку.

Абоненти можуть перевірити сумісність своєї SIM-картки та смартфону з технологіями VoLTE/VoWiFi або під’єднати їх на офіційному сайті оператора. Компанія продовжує впроваджувати інноваційні рішення для забезпечення стабільного та якісного зв’язку своїм користувачам незалежно від місця перебування в Україні чи за кордоном.

Довідка:

VoLTE (Voice over LTE) — технологія голосового зв’язку через 4G-мережу, яка забезпечує високу якість звуку, швидке з’єднання та стабільний доступ до інтернету під час розмови. На відміну від традиційних викликів у 2G/3G, використовує пакетну передачу даних, що робить її ефективнішою та адаптованою до майбутнього впровадження 5G.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — технологія здійснення голосових викликів через Wi-Fi-мережу, яка дозволяє телефонувати з місць з обмеженим мобільним сигналом, таких як укриття, підвальні приміщення та цокольні поверхи.