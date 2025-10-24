Білорусь заблокувала доступ до соціальної мережі «ВКонтакте»

З 24 жовтня в Білорусі обмежено доступ до російської соціальної мережі «ВКонтакте». Ресурс внесено до Списку ресурсів обмеженого доступу (БЕЛГИЭ) на підставі подання Комітету державної безпеки. Як повідомляє Tochka.by, термін дії обмежень наразі не визначено.

Інформацію про блокування розміщено на офіційному сайті реєстру обмежених ресурсів. У повідомленні зазначається, що доступ обмежено за поданням КДБ, проте конкретні причини та тривалість блокування не уточнюються.

Користувачі білоруського провайдера «Белтелеком» при спробі відкрити сайт vk.com або vkontakte.ru бачать спеціальне повідомлення. У ньому зазначено, що доступ до інформаційного ресурсу обмежений Міністерством інформації Республіки Білорусь відповідно до закону «Про засоби масової інформації».

Водночас блокування працює не у всіх операторів зв’язку. За повідомленнями користувачів, соціальна мережа продовжує функціонувати на мобільних пристроях через офіційний додаток та браузери в абонентів операторів МТС і А1. Така ситуація свідчить про нерівномірність застосування обмежень серед різних телекомунікаційних компаній країни.

Частина користувачів повідомляє про повну неможливість відкрити ресурс незалежно від способу підключення. Офіційні органи влади поки не надали коментарів щодо термінів дії обмеження та можливості його скасування в майбутньому.

Втім у телеграм-каналі «Служба безпеки Білорусі» з’явилася інша версія подій, пише Радіо Свобода. Адміністратори каналу, який позиціює себе як проєкт «відставного оперативника» і регулярно публікує проросійський контент, назвали блокування «технічною помилкою». За їхніми твердженнями, проблему буде усунуто найближчим часом, а доступ до соцмережі вже «здійснюється без проблем». Ця заява суперечить офіційним даним реєстру обмежених ресурсів та повідомленням численних користувачів про неможливість відкрити платформу.

Варто зазначити, що Білорусь не є першою пострадянською країною, яка заблокувала цю платформу. У травні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про заборону доступу до низки російських інтернет-ресурсів, серед яких була й соціальна мережа «ВКонтакте».