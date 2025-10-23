Warner Bros. Discovery почала пошук покупця для медіахолдингу

Керівництво Warner Bros. Discovery (WBD) розпочало пошук покупця для медіахолдингу з метою максимізації вартості активів компанії. Про це йдеться у пресрелізі медіахолдингу.

Рада директорів WBD прийняла рішення розглянути можливість повного продажу компанії замість раніше запланованого розділення Warner Bros. і Discovery Global на два самостійних бізнеси. Перед цим компанія отримала численні звернення від потенційних покупців, зацікавлених у придбанні активів холдингу.

«Висока вартість нашого портфеля викликає дедалі більший інтерес на ринку. Після отримання численних пропозицій ми розпочали комплексний аналіз стратегічних варіантів, щоб визначити оптимальний шлях розкриття вартості для акціонерів», — заявив генеральний директор і президент WBD Девід Заслав.

Варто зазначити, що компанія вже отримала конкретні пропозиції щодо придбання. Раніше медіакорпорація Paramount виявляла інтерес до поглинання конкурента, проте керівництво Warner Bros. Discovery відхилило пропозицію через недооцінку ринкової вартості. Запропонована Paramount ціна становила близько $20 за акцію, що не відповідало очікуванням керівництва WBD.

Зміна стратегії від розділення до пошуку покупця свідчить про намір керівництва скористатися поточною ринковою кон’юнктурою та високим інтересом до активів компанії від потенційних інвесторів.