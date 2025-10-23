Впровадження 5G в Росії відкладається — аукціон на частоти у 2025 році не відбудеться

Аукціон з розподілу частот для мереж п’ятого покоління (5G) в Росії цього року не відбудеться. Оператори мобільного зв’язку не задоволені запропонованими умовами використання діапазону 4,8–4,99 ГГц. Про це повідомляє «Комерсант», посилаючись на представників регуляторних органів.

Ситуацію пояснив Дмитро Тур, директор департаменту державного регулювання ринку телекомунікацій Міністерства цифрового розвитку. Оператори зв’язку не підтримали умови, які сформулювала комісія в червневому рішенні щодо розгортання мережі в діапазоні 4,8–4,99 ГГц. Через це відомство змушене було скасувати процедуру аукціону.

Водночас Тур додав, що роботу в цьому напрямку продовжують. Міністерство цифрового розвитку опрацьовує нові умови виділення частот — терміни, формат і вимоги до операторів. Зокрема, йдеться про покриття в великих містах та можливість використання інших частот у режимі технологічної нейтральності.

Раніше чотири великі російські оператори зв’язку — МТС, «ВимпелКом», «МегаФон» і Т2 — оприлюднили розрахунки необхідних інвестицій. За їхніми оцінками, розгортання мереж п’ятого покоління лише в Москві вимагає від 100 до 106 мільярдів рублів. Водночас компанії наголошують на складності роботи саме в діапазоні 4,8–4,99 ГГц.

Технічні характеристики запропонованих частот вимагають встановлення значно більшої кількості базових станцій порівняно з так званим «золотим діапазоном». Оператори оцінюють різницю приблизно в півтора раза. Проте оптимальні для 5G частоти наразі займають силові відомства й спецслужби, що ускладнює швидке впровадження технології в країні.