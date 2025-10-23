UARU

UARU

Три європейські аерокосмічні гіганти формують спільне підприємство для протидії SpaceX

НовиниСупутниковий зв'язок
Спутник связи

Провідні європейські аерокосмічні компанії Airbus, Thales та Leonardo досягли попередньої домовленості щодо консолідації своїх супутникових напрямків у єдину структуру. Такі дані містяться в офіційній заяві пресслужб компаній, оприлюдненій 23 жовтня.

Домовленість, яку сторони узгоджували протягом кількох місяців, передбачає об’єднання збиткових супутникових підрозділів у єдину структуру з 2027 року. Реалізація проєкту залежить від схвалення європейськими регуляторними органами, які в минулому чинили опір таким крокам. Як пише Reuters, переговори під кодовою назвою «Проєкт Бромо» розпочалися минулого року з наміром повторити модель кооперації виробника ракет MBDA, що належить Airbus, Leonardo та BAE Systems.

Майбутня компанія об’єднає 25 000 працівників по всій Європі. Річний дохід структури за показниками 2024 року становитиме 6,5 млрд євро, що еквівалентно 7,58 млрд доларів. Назва компанії поки що не розголошується.

Частки учасників у капіталі будуть різними. Airbus отримає 35% акцій, тоді як Thales та Leonardo контролюватимуть по 32,5% кожна. При цьому компанія функціонуватиме під спільним контролем зі збалансованою системою управління.

Партнери прогнозують синергію від об’єднання космічних підрозділів. Додатковий операційний дохід становитиме сотні мільйонів євро щорічно, починаючи з п’ятого року функціонування об’єднаної структури.

Угода інтегрує виробничі та сервісні активи Thales Alenia Space і Telespazio — спільних підприємств Leonardo та Thales. До нової структури також увійдуть космічні та цифрові напрямки Airbus, частина космічної діяльності Leonardo і технологічна компанія SESO, що належить Thales.

Генеральні директори трьох корпорацій у спільній декларації наголосили, що об’єднання допоможе забезпечити автономію Європи в стратегічному космічному секторі. Об’єднання відбувається на тлі серйозних викликів для традиційних європейських виробників супутників. Компанії тривалий час конкурували у сегменті складних космічних апаратів для геостаціонарної орбіти, однак зіткнулися з потужною конкуренцією з боку виробників компактних супутників для низької навколоземної орбіти. Найбільшу загрозу становить американська компанія Starlink, що належить Ілону Маску та стрімко розширює свою присутність на ринку супутникового зв’язку.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
