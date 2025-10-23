Опитування Viber: 75% українців самостійно навчають дітей безпеки в інтернеті

Більшість українців самостійно пояснюють дітям основи цифрової безпеки, тоді як лише невелика частина респондентів покладається на школу або вважає, що діти впораються з цим питанням без допомоги дорослих. Такі дані оприлюднила команда Rakuten Viber за результатами опитування в офіційному каналі месенджера.

Дослідження показало, що три чверті батьків обирають активну позицію у навчанні дітей основам безпечної поведінки в інтернеті. Як повідомляє Rakuten Viber, в анонімному опитуванні взяли участь близько 15 тисяч користувачів месенджера. Більшість респондентів належить до вікової групи 34-45 років, причому понад половина учасників молодші за 45 років.

Розподіл відповідей на запитання про те, чи розповідають батьки дітям про цифрову безпеку, виявився досить показовим. Переважна більшість опитаних — 75 відсотків — підтвердили, що самостійно займаються цим питанням. Водночас 16 відсотків вважають, що їхня дитина здатна розібратись з питаннями безпеки без сторонньої допомоги. Ще 5 відсотків респондентів покладають основну відповідальність за навчання цифровій грамотності на навчальні заклади. Найменшу частку — 4 відсотки — становлять ті діти, які відвідували спеціалізовані курси або уроки з інтернет-безпеки.

Опитування також розкрило пріоритети батьків у навчанні дітей цифровій безпеці. Понад 63 відсотки респондентів на перше місце ставлять пояснення того, якими даними ніколи не можна ділитися з іншими користувачами. Це охоплює персональну інформацію, паролі, адреси та інші конфіденційні відомості.

На другому місці за важливістю знаходиться інструктаж про дії у випадку отримання дзвінків або повідомлень від невідомих контактів — таку відповідь обрали 17 відсотків учасників опитування. Ще 11 відсотків батьків вважають пріоритетним навчання дитини правилам публікації фото та відеоконтенту в мережі, зокрема розуміння того, чим не варто ділитися публічно.

Менше уваги, судячи з результатів дослідження, приділяється іншим аспектам цифрової безпеки. Зокрема, 5 відсотків опитаних зосереджуються на поясненні ризиків завантаження файлів від незнайомих відправників. Найменшу частку — 4 відсотки — становлять батьки, які навчають дітей методів перевірки незнайомих посилань перед переходом за ними.

Питання цифрової безпеки стає особливо актуальним з огляду на ранній вік, у якому діти отримують доступ до ґаджетів. За попередніми даними Rakuten Viber, майже половина українців — 47 відсотків — купують дітям перший пристрій у віці 6-7 років.