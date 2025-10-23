HomeNet організував HomeNet Kids Festival 2025 для юних футболістів Вінниччини

12 жовтня на спортивних майданчиках міста Бар відбувся дитячий захід HomeNet Kids Festival 2025, організований інтернет-провайдером HomeNet. Фестиваль зібрав понад 200 юних футболістів 2012–2016 років народження, які приїхали з різних куточків Вінниччини — Гнівані, Томашполя, Тульчина, Бара, Шаргорода, Крижополя, Немирова, Мурованих Курилівців та Козятина.

Захід став справжнім святом для дітей, які мали змогу проявити свої футбольні навички, поспілкуватися з однолітками та насолодитися атмосферою здорової конкуренції. Високий рівень організації та активна участь місцевих громад стали ключовими факторами успіху фестивалю.

Сергій Олійник, керівник Центрального управління HomeNet, зазначив: «Одним з основних напрямків роботи нашої компанії є не лише покращення якості послуги та сервісу, але й підтримка громад, у яких ми надаємо послугу інтернету. Уже не перший рік ми активно підтримуємо дитячий спорт у місцевих громадах — від надання спортивного інвентарю та форми до організації турнірів. Це важлива частина нашої соціальної відповідальності. Саме тому 12 жовтня на фестивалі зібралися діти з різних міст і селищ Вінниччини, з якими ми зустрічаємося не вперше».

- Реклама -

Особливим моментом на заході став виступ Vinnytsia AMP Football — команди, до складу якої входять люди, що пережили ампутації, але не втратили сили духу та жаги до життя. Ці герої нагадали всім присутнім, що неможливе — це лише слово. Їхня участь стала символом вдячності та підтримки українських захисників.

Під час фестивалю кожен учасник отримав індивідуальні подарунки: спортивні сумки та медалі, а команди були нагороджені кубками та футбольними м’ячами, підписаними українськими зірками футболу. Ці нагороди стали відзнакою за їхні зусилля, командний дух і прагнення до перемоги.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

HomeNet продовжує активно підтримувати розвиток спорту та здорового способу життя серед дітей, допомагаючи створювати умови для їхнього всебічного розвитку. Крім того, компанія дбає про безперебійність надання своїх послуг громадам. Нагадаємо, однією з ключових переваг послуги інтернету, яку надає компанія HomeNet на всій території покриття, є можливість користуватися нею навіть під час вимкнення електроенергії. З метою забезпечення незалежності від електромережі провайдер встановив нові акумуляторні батареї та генератори. Така система резервного живлення дозволяє підтримувати функціонування інтернету у населеному пункті навіть у разі виникнення аварійних ситуацій.