YouTube тестує систему захисту від deepfake-відео

Відеохостинг YouTube розпочав тестування нової технології захисту від deepfake-контенту на своїй платформі. Система призначена для ідентифікації відеоматеріалів, у яких штучний інтелект (ШІ) використовується для несанкціонованої заміни облич користувачів. За даними Engadget, інструмент уже доступний обмеженому колу учасників партнерської програми відеохостингу.

Новий механізм захисту фокусується виключно на виявленні змін зовнішнього вигляду людини у відеоряді. Водночас зміни голосу без згоди власника функція поки що не фіксує. Це обмеження розробники планують усунути в наступних версіях системи.

Для активації функції користувачі мають пройти процедуру верифікації особи. Процес передбачає завантаження офіційного документа та запис короткого відеозвернення. Додатково система вимагає надання оригінальних матеріалів, які слугуватимуть еталоном для порівняння.

Технологія працює за принципом, аналогічним до системи Content ID, яку платформа використовує для моніторингу захищених авторським правом аудіофайлів. Алгоритм аналізує завантажений контент і виявляє потенційні збіги з еталонними зразками. Після виявлення підозрілого матеріалу власник обличчя отримує можливість переглянути результати та позначити порушення для подальшого видалення.

Впровадження інструменту відбувається на тлі активного розвитку генеративних технологій створення відео. Особливе занепокоєння викликає поява нових потужних моделей, зокрема Sora 2 від компанії OpenAI, які значно спрощують процес створення реалістичних deepfake-матеріалів.