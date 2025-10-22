Netflix назвав генеративний штучний інтелект ключовим пріоритетом розвитку стримінгової платформи

Стримінговий гігант Netflix заявив, що «повністю робить ставку» на генеративний штучний інтелект (ШІ), визначивши його центральним елементом своєї стратегії розвитку. Така інформація міститься у квартальному звіті компанії для акціонерів, де технологія визначена як один із головних напрямів на найближчі роки, повідомляє CNBC.
«Вже багато років машинне навчання та штучний інтелект є основою наших рекомендацій, а також технологій виробництва та просування контенту», — йдеться у листі до акціонерів.
Керівництво Netflix розглядає генеративний ШІ як стратегічну можливість для вдосконалення різних аспектів бізнесу. Технологія може покращити точність рекомендацій для глядачів, підвищити ефективність рекламних кампаній та оптимізувати виробництво серіалів і фільмів. Стримінговий сервіс уже надає творчим командам широкий інструментарій на базі ШІ для реалізації амбітних проєктів.
Практичне застосування технології демонструють останні проєкти платформи. У фільмі Happy Gilmore 2 алгоритми ШІ використовувалися для омолодження зовнішності персонажів. Під час підготовки серіалу Billionaires’ Bunker творча команда експериментувала з костюмами та декораціями за допомогою генеративних моделей.
Генеральний директор Netflix Тед Сарандос окреслив позицію компанії щодо ролі технології у творчому процесі. «ШІ може допомогти розповідати історії краще, швидше й у нових форматах, але він не зробить із вас великого оповідача, якщо ви ним не є», — зазначив Сарандос. За його словами, технологія є потужним інструментом для поліпшення досвіду перегляду, але не може замінити людську творчість.
Впровадження технологій ШІ у кіноіндустрії викликає неоднозначну реакцію професійної спільноти. Профспілка акторів SAG-AFTRA, яка у 2023 році організувала понад стоденний страйк, висловлює занепокоєння можливим зловживанням технологіями під час створення віртуальних персонажів та цифрових копій акторів.
Враховуючи етичні виклики, Netflix розробив внутрішні рекомендації для продакшн-команд щодо використання ШІ. Документ закликає співробітників відповідально застосовувати нові інструменти у виробництві контенту та дотримуватися етичних стандартів індустрії.