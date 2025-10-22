MEGOGO покаже матчі Шахтаря та Динамо в Лізі конференцій

23 жовтня українські клуби проведуть матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА (UEFA). Донецький Шахтар прийме польську Легію, а київське Динамо зіграє на виїзді проти турецького Самсунспора.

Трансляції обох матчів забезпечить OTT-платформа MEGOGO, яка є офіційним мовником єврокубків УЄФА в Україні. Глядачі зможуть дивитися ігри за передплатою «Спорт» та в усіх тарифних планах «MEGOPACK». Окремі зустрічі також транслюватимуться у відкритому доступі на телеканалі «MEGOGO СПОРТ», доступному в мережі T2 та у пакетах кабельного телебачення.

- Реклама -

Поєдинок між Шахтарем та Легією розпочнеться о 19:45 за київським часом. Коментувати гру будуть Вадим Шевякін та Віталій Звєров. Зустріч Самсунспор – Динамо стартує о 22:00, її прокоментують Олександр Новак та Віталій Похвала.

Аналітична студія на платформі MEGOGO розпочне роботу о 18:30. Ведучим програми виступить Віталій Кравченко. До нього приєднаються колишні гравці національної збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У першому турі Шахтар здобув перемогу над шотландським Абердіном з рахунком 3:2. Водночас Динамо зазнало поразки від лондонського Крістал Пелас з рахунком 0:2. Матч між майбутніми суперниками українських команд завершився мінімальною перемогою Самсунспора над Легією – 1:0.