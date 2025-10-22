Харківський провайдер «Макснет» отримав міжнародні сертифікати якості та інформаційної безпеки

Харківська компанія «Макснет» підтвердила відповідність міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO/IEC 27001, що засвідчує високий рівень організації бізнес-процесів та захисту інформації.

Стандарт ISO 9001 визначає вимоги до системи управління якістю. Він підтверджує, що внутрішні процеси компанії організовані на високому рівні, а робота орієнтована на потреби клієнтів та постійне вдосконалення сервісів. Цей сертифікат є міжнародним визнанням якості організаційних процесів.

Другий стандарт, ISO/IEC 27001, стосується інформаційної безпеки. Він встановлює вимоги до управління ризиками та захисту даних в умовах сучасних цифрових загроз. Наявність такого сертифіката гарантує, що компанія дотримується міжнародних протоколів безпеки та забезпечує стабільність роботи.

Отримання сертифікатів означає для абонентів кілька важливих аспектів. По-перше, персональні та технічні дані захищені згідно з міжнародними вимогами. По-друге, всі бізнес-процеси відповідають чітко регламентованим стандартам, що забезпечує прозорість роботи. По-третє, компанія здійснює постійний контроль та вдосконалення послуг з фокусом на потребах клієнтів.

«Отримання цих сертифікатів — це не просто формальність, а визнання системної та послідовної роботи нашої команди. Це черговий крок на шляху до забезпечення максимального комфорту, безпеки та довіри з боку наших абонентів і партнерів. Ми продовжуємо розвиватися, щоб кожен онлайн-досвід був якісним, стабільним і безпечним», — зазначили в компанії.

Сертифікація за стандартом ISO/IEC 27001 стає дедалі поширенішою практикою серед українських телекомунікаційних операторів. Нагадаємо, що раніше відповідність цьому міжнародному стандарту інформаційної безпеки підтвердив «Укртелеком» — найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні.