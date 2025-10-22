UARU

UARU

Харківський провайдер «Макснет» отримав міжнародні сертифікати якості та інформаційної безпеки

НовиниТелеком
«Макснет» успішно пройшов сертифікацію ISO 9001 та ISO/IEC 27001

Харківська компанія «Макснет» підтвердила відповідність міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO/IEC 27001, що засвідчує високий рівень організації бізнес-процесів та захисту інформації.

Стандарт ISO 9001 визначає вимоги до системи управління якістю. Він підтверджує, що внутрішні процеси компанії організовані на високому рівні, а робота орієнтована на потреби клієнтів та постійне вдосконалення сервісів. Цей сертифікат є міжнародним визнанням якості організаційних процесів.

- Реклама -

Другий стандарт, ISO/IEC 27001, стосується інформаційної безпеки. Він встановлює вимоги до управління ризиками та захисту даних в умовах сучасних цифрових загроз. Наявність такого сертифіката гарантує, що компанія дотримується міжнародних протоколів безпеки та забезпечує стабільність роботи.

Отримання сертифікатів означає для абонентів кілька важливих аспектів. По-перше, персональні та технічні дані захищені згідно з міжнародними вимогами. По-друге, всі бізнес-процеси відповідають чітко регламентованим стандартам, що забезпечує прозорість роботи. По-третє, компанія здійснює постійний контроль та вдосконалення послуг з фокусом на потребах клієнтів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Отримання цих сертифікатів — це не просто формальність, а визнання системної та послідовної роботи нашої команди. Це черговий крок на шляху до забезпечення максимального комфорту, безпеки та довіри з боку наших абонентів і партнерів. Ми продовжуємо розвиватися, щоб кожен онлайн-досвід був якісним, стабільним і безпечним», — зазначили в компанії.

Сертифікація за стандартом ISO/IEC 27001 стає дедалі поширенішою практикою серед українських телекомунікаційних операторів. Нагадаємо, що раніше відповідність цьому міжнародному стандарту інформаційної безпеки підтвердив «Укртелеком» — найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

YouTube тестує систему захисту від deepfake-відео

YouTube запустив інструмент для виявлення deepfake з підміною обличь. Наразі система доступна учасникам партнерської програми платформи.
Новини

Інженер-аматор створив надшвидкісну камеру, яка фіксує 2 мільярди кадрів на секунду

Американець створив у гаражі надшвидкісну камеру, яка фіксує 2 мільярди кадрів на секунду. Таким чином він самотужки зібрав аналог професійного обладнання вартістю мільйон доларів.
Новини

Netflix назвав генеративний штучний інтелект ключовим пріоритетом розвитку стримінгової платформи

Netflix визначив генеративний ШІ пріоритетом розвитку платформи. Технологію вже застосовують для створення контенту та рекомендацій.
Новини

MEGOGO покаже матчі Шахтаря та Динамо в Лізі конференцій

23 жовтня Шахтар зіграє з польською Легією, а Динамо — з турецьким Самсунспором. Ці матчі Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO.
Новини

Channel 4 провів телевізійний експеримент зі штучним інтелектом як ведучою

Британський Channel 4 випустив документальний фільм з віртуальною ведучою Айшою Габан. Про те, що вона створена ШІ, повідомили лише наприкінці випуску.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати