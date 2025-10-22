Channel 4 провів телевізійний експеримент зі штучним інтелектом як ведучою

Британський телеканал Channel 4 уперше показав годинний документальний фільм, ведучою якого була віртуальна модель на основі штучного інтелекту (ШІ). Цифрова модель отримала ім’я Айша Габан, а про її штучне походження глядачі дізналися лише наприкінці випуску, повідомляє Business Times.

Розкриття відбулося несподівано для аудиторії. Звертаючись до камери наприкінці передачі, Айша заявила: «ШІ торкнеться життя кожного в найближчі кілька років. І для деяких це призведе до втрати роботи. Співробітники кол-центрів? Фахівці з обслуговування клієнтів? Можливо, навіть телеведучі, як я. Тому що мене не існує». Ця заява стала ключовим моментом документального проєкту, присвяченого впливу технологій на ринок праці.

Програма увійшла до циклу передач про вплив штучного інтелекту на зайнятість та технологічний розвиток. Креативна команда обрала такий підхід, щоб наочно продемонструвати можливості сучасних технологій та етичні питання, які вони породжують. Використання цифрової ведучої мало спровокувати суспільну дискусію про майбутнє медіаіндустрії.

Керівниця новинного напрямку каналу Луїза Комптон поспішила пояснити позицію компанії. За її словами, експеримент був одноразовою акцією, спрямованою на дискусію про професійні та етичні наслідки впровадження ШІ в медіасферу. «Використання ведучої зі штучним інтелектом не стане звичним для Channel 4, — підкреслила Комптон. — Ми приділяємо особливу увагу якісній журналістиці з перевіреними фактами — тому, на що ШІ не здатний».

Керівниця також наголосила на важливості усвідомлення ризиків нових технологій. Цей експеримент має нагадати про руйнівний потенціал штучного інтелекту та легкість, з якою аудиторію можна обдурити неперевіреним контентом. У сюжеті прозвучали дані про те, що майже три чверті британських керівників уже застосовують ШІ для завдань, які раніше виконували працівники.

Проте Channel 4 не став піонером у використанні цифрових ведучих. Китайське агентство «Сіньхуа» презентувало свого віртуального диктора ще у 2018 році, започаткувавши тренд у світовій медіасфері. Протягом 2023 року новини читали ведучі на основі ШІ в Кувейті, Греції та Південній Кореї, де цифрова дикторка Зе Ін працювала цілих п’ять місяців. Аналогічні експерименти також проводилися в Індії та на Тайвані, що свідчить про глобальне поширення технології у телевізійній індустрії.