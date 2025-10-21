ЄС зобов’яже виробників додати USB-C і знімний кабель до всіх зарядок

Європейська комісія (ЄК) затвердила нові екологічні вимоги до зовнішніх блоків живлення, що набудуть чинності з кінця 2028 року. Згідно з оновленим регламентом Ecodesign, всі зарядні пристрої потужністю до 240 Вт, які продаватимуться на території Європейського Союзу (ЄС), мають підтримувати інтерфейс USB-C та оснащуватися знімним кабелем. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської комісії.

Нововведення значно розширюють сферу застосування стандарту Common Charger, який раніше поширювався виключно на смартфони, планшети та ноутбуки. Відтепер будуть охоплені також зовнішні блоки живлення (External Power Supply, EPS) для роутерів, моніторів та інших електронних пристроїв.

Виробникам надається трирічний перехідний період для адаптації своєї продукції до нових стандартів. До кінця цього періоду кожен зовнішній блок живлення повинен мати щонайменше один порт USB-C. Це стосується всіх пристроїв, призначених для живлення різноманітної електроніки.

Регламент встановлює додаткові вимоги до енергоефективності зарядних пристроїв потужністю понад 10 Вт. Вони мають відповідати новим нормам при частковому навантаженні, що дозволить мінімізувати втрати енергії під час експлуатації. Для зарядних пристроїв із підтримкою технології USB Power Delivery (USB-PD) передбачені окремі стандарти ефективності.

Документація ЄК передбачає спеціальне маркування стандартизованих зарядних пристроїв. На них з’явиться позначка «EU Common Charger» з обов’язковим зазначенням максимальної потужності, що спростить споживачам вибір сумісних аксесуарів.

Розширення стандарту охопить додатково 35-40% пристроїв EPS, що доповнить вже охоплених 50% завдяки попередній директиві щодо радіообладнання. Таким чином, загальне покриття ринку зарядних пристроїв стандартом Common Charger наблизиться до 90%.

За розрахунками Європейської комісії, впровадження нових правил дозволить скоротити споживання енергії на 3% протягом життєвого циклу пристроїв. Це еквівалентно річному споживанню електроенергії 140 тисячами електромобілів. Водночас очікується зменшення викидів парникових газів на 9% та забруднювальних речовин на 13%.

Економічний ефект від стандартизації також буде відчутним для споживачів. Завдяки можливості використання універсальних зарядних пристроїв, європейці зможуть заощаджувати до €100 мільйонів щорічно до 2035 року.

Варто нагадати, що з 1 січня 2024 року інтерфейс USB-C став обов’язковим для смартфонів, камер та навушників, які продаються в ЄС. З 2026 року ця вимога поширюватиметься на ноутбуки. А з 20 червня 2025 року мобільні пристрої повинні мати енергетичне маркування з інформацією про термін служби, батарею та можливість ремонту.