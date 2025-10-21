Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), повідомила про зменшення кількості звернень громадян протягом перших дев’яти місяців поточного року. За інформацією НКЕК, за вказаний період до регулятора надійшло 3654 звернення, що на 19,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зареєстровано 4564 звернення.

Найбільшу частку серед усіх запитів становлять питання, пов’язані з мобільним голосовим зв’язком. На цю категорію припадає 1896 звернень, що складає 51,9% від загального обсягу. Це означає, що більше як половина всіх звернень громадян стосується якості та доступності голосових послуг мобільних операторів.

Другою за популярністю категорією є питання фіксованого інтернет-доступу, на які припадає 10,6% від загальної кількості звернень або 386 запитів. Ще 352 звернення, що становить 9,6%, стосуються фіксованого голосового зв’язку. Громадяни також активно звертаються з питань мобільного інтернету — таких запитів зафіксовано 193, або 5,3% від загальної кількості.

Послуги поштового зв’язку стали предметом 314 звернень, що становить 8,6% від загальної кількості. Решта 14% запитів стосуються інших питань, пов’язаних із діяльністю операторів електронних комунікацій та поштових операторів.

Аналіз стану виконання звернень показує позитивну динаміку роботи регулятора. Протягом дев’яти місяців 2025 року було надано роз’яснення та необхідну інформацію за 2044 зверненнями, що становить найбільшу частку опрацьованих запитів. Позитивно вирішено 722 звернення, тоді як 394 було надіслано на розгляд до відповідних органів через їхню непідпорядкованість НКЕК.

Серед звернень 302 не підлягали розгляду згідно з чинним законодавством, а ще 142 були залишені без розгляду через різні формальні причини. Такий детальний розподіл дозволяє оцінити ефективність роботи комісії та визначити основні напрямки для покращення взаємодії з громадянами.

Географічний розподіл звернень демонструє, що найактивнішими є мешканці столиці та східних регіонів країни. Лідером за кількістю запитів є місто Київ, де зафіксовано 699 звернень. На другому місці — Дніпропетровська область з 374 зверненнями, третю позицію займає Львівська область із 284 запитами.

Помітну активність також показали жителі Сумської області, звідки надійшло 266 звернень, та Харківської області — 224 звернення. Мешканці Київської області подали 195 запитів, а замикає список лідерів Одеська область зі 181 зверненням. Така статистика відображає як щільність населення у цих регіонах, так і рівень розвитку телекомунікаційної інфраструктури.

Зменшення загальної кількості звернень на 19,9% порівняно з минулим роком може свідчити про покращення якості надання послуг електронних комунікацій та поштового зв’язку. Водночас це також демонструє підвищення ефективності роботи постачальників послуг у розв’язанні проблемних питань безпосередньо зі споживачами без залучення регулятора.

Раніше очільниця НКЕК розкрила основні причини скарг українців на мобільних операторів.