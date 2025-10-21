UARU

OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas з вбудованим штучним інтелектом

Новини
Браузер ChatGPT Atlas

Компанія OpenAI анонсувала власний веббраузер ChatGPT Atlas, де штучний інтелект інтегровано безпосередньо у процес перегляду вебсторінок. Про це повідомляється на сайті OpenAI.

Новий браузер дає змогу автоматизувати рутинні завдання й персоналізувати взаємодію з онлайн-контентом. Візуально він нагадує Google Chrome. Головною його особливістю стала кнопка «Запитати ChatGPT», розміщена на кожній відвідуваній сторінці. Після її активації користувач отримує доступ до бічної панелі з чат-ботом, що дає змогу швидко аналізувати вміст вебресурсів. Така функція дає змогу створювати стислі резюме довгих статей, шукати конкретну інформацію на сторінці або отримувати рекомендовані дії залежно від контексту.

Браузер має три ключові функції. Перша з них — Chat — надає постійний доступ до ChatGPT через бічну панель, з нової вкладки або контекстне меню під час виділення тексту. Друга функція, Browser Memory, зберігає контекст відвідуваних сайтів і дає змогу звертатися до історії переглядів. Наприклад, користувач може попросити систему знайти всі вакансії, переглянуті минулого тижня, й скласти зведення галузевих тенденцій. Третя можливість — Agent — це автономний помічник, здатний виконувати дії від імені користувача, зокрема редагувати документи або замовляти продукти для приготування переглянутого рецепта.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман під час презентації охарактеризував штучний інтелект як унікальну можливість переосмислити концепцію веббраузера. За його словами, така нагода трапляється лише раз на десятиліття.

Introducing ChatGPT Atlas

За замовчуванням ChatGPT Atlas використовує власну пошукову систему компанії. Інтерфейс видачі результатів адаптували спеціально для нового браузера — користувачі можуть отримати як текстову відповідь на запит, так і список релевантних посилань. Користувачі також можуть перемикатися в режими пошуку зображень або новин.

Функція Agent доступна лише передплатникам тарифних планів ChatGPT Plus, Pro та Business. Водночас базова версія браузера не потребує оплаченої підписки — достатньо мати обліковий запис OpenAI. Користувач може в будь-який момент перехопити контроль над діями агента. Також можна обрати, чи використовуватиме агент «чистий» профіль браузера без авторизацій, чи під’єднатися до профілю зі збереженими обліковими записами на сайтах.

Браузер ChatGPT Atlas уже доступний для користувачів комп’ютерів на macOS. Версії для операційних систем Windows, iOS й Android мають вийти найближчим часом.

Редакція Mediasat
