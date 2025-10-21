LG анонсувала преміальний телевізор із діагоналлю 136 дюймів

LG Electronics представила для південнокорейського ринку телевізор LG MAGNIT Active Micro LED із діагоналлю екрана 136 дюймів. Компанія не розголошує вартість новинки, проте експерти прогнозують високу ціну, враховуючи, що попередня 118-дюймова модель 2023 року коштувала 237 тисяч доларів США.

Новий преміальний пристрій має габарити 3 метри завдовжки та 1,7 метра заввишки. Телевізор оснащений екраном із роздільною здатністю 3840×2160 пікселів та частотою оновлення 144 Гц. Особливістю моделі є надзвичайно високий коефіцієнт контрастності на рівні 1 000 000:1, що забезпечує глибокий чорний колір та яскраві відтінки.

Ключовою технологічною інновацією LG MAGNIT Active Micro LED стала інтеграція технології Active Matrix. Завдяки цьому рішенню самовипромінюючий Micro LED дисплей дозволяє кожному пікселю генерувати власне світло незалежно від інших. Такий підхід принципово відрізняється від традиційних систем пасивної матриці, які керують пікселями через рядки та стовпці, тоді як технологія від LG забезпечує індивідуальне керування на рівні кожного окремого пікселя.

Аудіосистема телевізора складається із вбудованих динаміків, розташованих з обох боків корпусу. Вони формують 4.2-канальний об’ємний звук із загальною потужністю 100 Вт. Також пристрій підтримує технологію покращеного каналу повернення аудіо (eARC), яка дозволяє відтворювати високоякісний звук без втрат при підключенні зовнішніх аудіосистем.

За обробку зображення відповідає процесор LG α9 шостого покоління зі штучним інтелектом. Цей чіп здатний аналізувати наміри користувача та параметри навколишнього середовища для оптимізації кожної сцени на екрані. Програмна платформа телевізора базується на операційній системі webOS. Модель також підтримує технології AirPlay 2 та Miracast, що забезпечує зручне бездротове транслювання контенту з пристроїв на iOS та Android.

