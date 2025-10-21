Чехія побудує супутник та подарує його Україні

Чеський уряд оголосив про рішення побудувати та передати Україні супутник дистанційного зондування Землі. Апарат матиме можливість збирати дані незалежно від часу доби та погодних умов. Це стане першим випадком, коли іноземна держава надає Україні підтримку у формі космічної техніки. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Чехії.

Запуск супутника заплановано протягом року, зазначило Міністерство транспорту Чехії. Над його розробкою працюватимуть чеські компанії, які мають досвід у галузі космічних технологій. Зокрема, йдеться про виробників малих супутників.

Супутник оснастять комбінованою системою спостереження. Вона включатиме радіолокаційну систему синтезованої апертури (SAR), оптичні сенсори, засоби радіаційного виявлення та моніторинг радіочастотного спектра у різних діапазонах. Така конфігурація забезпечить можливість спостереження за територією в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов, включаючи нічний час і несприятливу погоду.

Прага розглядає перспективу створення цілої групи подібних апаратів у майбутньому. Поточна ініціатива реалізується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Міністерством транспорту Чехії та Державною космічною агенцією України.

Представники чеського зовнішньополітичного відомства наголосили, що проєкт демонструє як технологічні можливості чеських компаній в одній із найскладніших галузей промисловості, так і незмінну підтримку України з боку Праги.