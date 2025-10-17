В Україні заблоковано понад 450 піратських сайтів завдяки Ініціативі «Чисте небо»

Ініціатива «Чисте небо» (ІЧН) підбила підсумки роботи за три квартали 2025 року у напрямі захисту прав інтелектуальної власності та боротьби з поширенням нелегального контенту. Результати включають блокування сотень російських ресурсів і притягнення вітчизняних порушників до відповідальності.

Блокування російських медіасервісів

Значна частина піратських платформ, які працюють на території України, має російське походження. Такі ресурси не тільки порушують авторські права, а й поширюють ворожу пропаганду та становлять загрозу для персональних даних користувачів.

Завдяки зверненням ІЧН Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України протягом поточного року заборонила 17 російських медіасервісів. Зокрема, 14 стрімінгових сайтів і сервісів онлайн-телебачення, які транслювали російські телеканали, та три великі мережі піратських кіносайтів (KINOBAR, TARTUGI та UZOR).

Станом на сьогодні в Україні заблоковано 49 медіасервісів держави-агресора. Водночас понад 80 відсотків цих блокувань відбулися саме за підтримки Ініціативи «Чисте небо». Загальна статистика за 2025 рік налічує 456 заборонених проросійських і піратських сайтів, серед яких 324 сайти-дзеркала раніше заблокованих ресурсів, 127 нових сторінок та 15 сайтів онлайн-телебачення.

Моніторинг виконання рішень

Рішення регулятора про заборону піратських ресурсів набувають ефективності лише за умови їх належного виконання провайдерами. Саме тому ІЧН регулярно проводить моніторинг дотримання цих рішень. У разі виявлення порушень Ініціатива звертається до Національної ради.

Важливою особливістю перевірок є їх позаплановий характер, що унеможливлює підготовку до них з боку провайдерів. Протягом 2025 року вже проведено 15 таких контрольних заходів.

Позбавлення піратських ресурсів рекламних доходів

Ще одним важливим напрямом роботи стало внесення нелегальних платформ до «Національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності». Цей перелік є частиною міжнародної бази даних WIPO ALERT, яку адмініструє Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ).

У 2025 році за ініціативою «Студії 1+1» до списку внесено такі ресурси: hdrezka.info, kinogo.pro, kinozapas.io, tvbox-baraholka.ru, seasonvar.gg, kinokrad.ac, hdrezka.page, kinogo.bingo, bobfilm.in, bobfilm.org, kinokong.day, kin.tartugi.info, baskino.fm та zona.li. Найближчим часом перелік поповниться новими сайтами з популярних піратських груп.

Включення до Національного переліку дозволяє рекламодавцям уникати співпраці з платформами, які порушують авторські права. Варто відзначити, що після потрапляння до чорного списку деякі ресурси вже припинили свою діяльність.

Судові вироки для порушників

У серпні поточного року Зборівський районний суд виніс обвинувальний вирок порушнику авторських прав. Чоловік незаконно продавав медіаприставки з доступом до українських телеканалів без укладення ліцензійних договорів з правовласниками. Суд призначив йому три роки позбавлення волі з іспитовим строком в один рік, що демонструє невідворотність покарання за такі правопорушення.

Наразі ІЧН спільно з правоохоронними органами та юридичною командою Smartsolutions супроводжує понад 40 кримінальних проваджень проти порушників авторських прав у різних областях країни.

«Блокування проросійських і піратських ресурсів — безперервний і важливий процес, який означає не лише захист прав виробників контенту в Україні, а й підтримку національної інформаційної безпеки. Особливо неприємно, коли такі порушення здійснюють наші громадяни. ІЧН співпрацює з регуляторами й правоохоронцями для того, щоб сприяти розвитку культури споживання легального контенту в Україні й перешкоджати поширенню ворожих наративів через піратські сайти», — зазначив В’ячеслав Мієнко, керівник антипіратської Ініціативи «Чисте небо», заступник генерального директора з правових питань 1+1 media.