У Японії випробували обладнання для роздачі 5G з висоти трьох кілометрів

Японська телекомунікаційна компанія SoftBank провела успішне тестування технології мобільного зв’язку п’ятого покоління, розмістивши базову станцію на борті літака. Експеримент продемонстрував стабільне з’єднання в радіусі 15 кілометрів від точки роздачі сигналу.

Під час випробувань літак із закріпленим обладнанням здійснював політ на висоті трьох кілометрів над островом Хатідзьодзіма. Повітряна платформа виконувала ретрансляцію сигналів між наземною станцією та мобільним пристроєм користувача. Система включала всі функції стандартного наземного обладнання для роботи мережі п’ятого покоління (5G).

Технологія передбачає автоматичну компенсацію коливань потужності сигналу, які виникають через зміну кутів нахилу літака під час польоту. Крім того, обладнання коригує ефект Доплера — зміщення частоти сигналу через рух носія — та здійснює постійне відстеження напрямку випромінювання променя.

Фахівці телекомунікаційної галузі вважають, що подальший розвиток технології дозволить одній повітряній платформі забезпечити покриття діаметром до 200 кілометрів. Для порівняння: традиційна наземна базова станція охоплює зону радіусом лише декілька десятків кілометрів. Така різниця робить новий підхід перспективним рішенням для регіонів зі складним рельєфом або низькою щільністю населення, де встановлення наземної інфраструктури вимагає значних витрат і є економічно недоцільним.

Розробка повітряних платформ для мобільного зв’язку може стати альтернативою супутниковим системам у забезпеченні покриття віддалених та важкодоступних територій. Варто зазначити, що SoftBank активно інвестує в цей напрямок: компанія вклала кошти в американський стартап Sceye, який розробляє технологію надання інтернет-послуг через дирижаблі на висоті 18-20 кілометрів у стратосфері. Японська корпорація також придбала права на передкомерційні польоти атмосферних платформ високої висоти в Японії.