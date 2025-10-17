UARU

TP-Link випробувала експериментальний зразок обладнання Wi-Fi 8

Новини
Wi-Fi 8
Компанія TP-Link завершила випробування експериментального зразка мережевого обладнання нового покоління. Виробник підтвердив працездатність ключових функцій стандарту Wi-Fi 8, включаючи передачу маякових сигналів та обмін даними за протоколом 802.11be. Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з технічною специфікацією, майбутній стандарт функціонуватиме у трьох частотних діапазонах — 2.4, 5 та 6 ГГц. Теоретична максимальна пропускна здатність досягне 23 Гбіт/с. Водночас розробники зосередилися не на збільшенні швидкості, а на підвищенні стабільності з’єднання та загальної продуктивності мережі.

Експериментальний зразок створили в рамках міжгалузевої співпраці, деталі якої компанія не розголошує. TP-Link очікує, що перші споживчі продукти з підтримкою Wi-Fi 8 надійдуть у продаж ще до офіційного затвердження специфікації. Інститут інженерів електротехніки та електроніки (IEEE) планує завершити ратифікацію стандарту до 2028 року.

Концептуальні засади нової технології докладно пояснила компанія Qualcomm у липневій публікації цього року. Виробник чипсетів наголосив, що Wi-Fi 8 спрямований передусім на забезпечення безперебійної роботи мережі за одночасного підключення численних пристроїв. Стандарт дозволить мінімізувати затримки при збільшенні відстані до точки доступу або пересуванні користувача приміщенням.

«Wi-Fi 8 знаменує собою фундаментальний поворот — вихід за рамки пікових швидкостей заради підвищення надійності роботи в складних реальних умовах. Він розроблений, щоб наблизити Wi-Fi до надійності та чуйності дротової інфраструктури, як ніколи раніше», — зазначила Qualcomm.

Попередній стандарт Wi-Fi 7 отримав офіційну специфікацію від Wi-Fi Alliance минулого року. Наразі ринок уже пропонує сертифіковані пристрої, які підтримують цю технологію. Ключовою особливістю Wi-Fi 7 стала технологія багатоканального з’єднання Multi-Link Operation (MLO), що забезпечує одночасний прийом та передачу даних через кілька каналів. Стандарт також передбачає використання каналу шириною 320 МГц у країнах, де дозволено експлуатацію діапазону 6 ГГц.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
