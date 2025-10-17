Сьогодні, 17 жовтня, на стримінговому сервісі «Київстар ТБ» відбулася ексклюзивна прем’єра повнометражної стрічки «Медовий місяць». Камерна драма розповідає про подружню пару, яка потрапляє у складні обставини під час воєнних дій. Фільм вже доступний для перегляду всім користувачам сервісу.

Сюжет картини розгортається у невеликому містечку поблизу столиці. Молоде подружжя Тарас і Оля щойно відсвяткували новосілля у власній квартирі разом із друзями. Однак їхнє щасливе життя обривається з початком світанку — окупаційні сили з’являються безпосередньо біля багатоповерхівки. Молодята опиняються у замкненому просторі без електропостачання, водопостачання та мобільного зв’язку.

Упродовж п’яти діб герої переживають найважче випробування. Замкнені у власній оселі, вони стикаються зі справжніми емоціями, страхами та сподіваннями. Стрічка належить до жанру камерної драми й розрахована на аудиторію, яка цінує воєнну тематику та кінематограф, заснований на реальних подіях.

Головні ролі у фільмі виконали Ірина Нірша, Роман Луцький та Олександр Рудинський. Нірша відома глядачам за участю у стрічці «Маляр» та багатосерійному проєкті «Жіночий лікар». Луцький знімався у картинах «Під вулканом», «Відблиск», «Сторожова застава», «Віддана» та «Безславні кріпаки». Рудинський має у фільмографії такі роботи, як «Камінь, ножиці, папір», «Агентство», «Декамерон», «11 дітей з Моршина», «Носоріг» і «Перші ластівки».

Стримінговий сервіс «Київстар ТБ» пропонує перегляд контенту у високій якості з можливістю одночасного використання на п’яти різних пристроях. Серед них — смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори з функцією Smart TV, ігрові консолі Xbox та медіаприставки. Платформа працює з усіма мобільними операторами та інтернет-провайдерами. Для доступу до сервісу необхідна лише авторизація через власний телефонний номер.

Нагадаємо, що «Медовий місяць» став черговим кроком платформи у розвитку українського кіноконтенту. Раніше, 1 вересня, сервіс представив свій перший оригінальний серіал «Вітя» — драмеді про молодого автослюсаря з Лубен, який мріє стати психологом.