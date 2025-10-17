UARU

lifecell завершив перехід від SDH до сучасних технологій передачі даних

Телеком вежа

Мобільний оператор lifecell повністю вивів з експлуатації технологію Synchronous Digital Hierarchy (SDH), яка понад півтора десятиліття становила основу транспортної інфраструктури компанії. Натомість оператор перейшов на сучасні IP/MPLS та оптичні транспортні рішення, що забезпечують вищу швидкість і надійність зв’язку.

Транспортна мережа на базі SDH почала формуватися у lifecell із 2004 року. До 2010 року інфраструктура налічувала понад 500 мультиплексорів, які забезпечували передачу трафіку між вузлами мережі, національні й міжнародні з’єднання. Частково технологія використовувалася навіть для Ethernet-підключень. Така архітектура дозволяла оператору протягом багатьох років підтримувати стабільний зв’язок для мільйонів абонентів.

Однак зі зростанням обсягів мобільного інтернет-трафіку та переходом телекомунікаційного ринку до базованих IP-рішень SDH поступово втрачала свою актуальність. Технологія демонструвала обмежену пропускну здатність, ставала неефективною у масштабуванні та вимагала значних ресурсів для технічного обслуговування.

Проєкт повного згортання SDH-інфраструктури стартував на початку 2023 року, тривав поетапно та нещодавно успішно завершився. Технічна команда здійснила комплексний перехід на IP/MPLS та оптичні транспортні технології (OTN), що дозволило підвищити якість зв’язку й забезпечити можливість масштабування мережі відповідно до зростання трафіку.

«Вимкнення SDH – це не лише технічний крок. Це важливий етап у розвитку нашої мережі. Ми звільняємо ресурси для впровадження нових технологій і робимо зв’язок для наших абонентів ще швидшим, надійнішим і гнучкішим. І я вдячний всій нашій технічній команді, а також партнерам, які забезпечили цей перехід без жодних перебоїв у роботі послуг для абонентів», – прокоментував Сергій Терещук, технічний директор групи компаній DVL.

Відмова від застарілої технології відкриває для lifecell нові можливості розвитку транспортної мережі, здатної працювати ефективніше навіть у складних умовах.

Модернізація інфраструктури оператора не обмежується лише транспортним рівнем. Нещодавно lifecell впровадив новий голосовий кодек EVS (Enhanced Voice Services), який суттєво підвищує якість дзвінків через технологію VoLTE. Кількість користувачів послуги VoLTE в мережі оператора вже перевищила 733 тисяч абонентів, а кількість пристроїв із підтримкою цієї технології сягнула 3,8 мільйона.

Редакція Mediasat
