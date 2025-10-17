UARU

Apple придбала ексклюзивні права на показ «Формули-1» у США

Новини
Apple TV транслюватиме «Формулу-1» у США
Фото: Formula One World Championship Limited

Американська технологічна компанія Apple уклала п’ятирічний контракт з організаторами чемпіонату світу «Формули-1». За угодою, з 2026 року всі гоночні змагання у США транслюватиме виключно стрімінговий сервіс Apple TV.

Угода передбачає комплексну інтеграцію автоспорту в екосистему корпорації. Компанія супроводжуватиме трансляції гонок промоційною підтримкою через сервіси Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports і Apple Fitness+. Така стратегія дасть змогу максимально використати власну цифрову інфраструктуру для популяризації «Формули-1» серед американської аудиторії.

Глядачі матимуть доступ до повного циклу гоночних подій. Платформа показуватиме тренувальні заїзди, кваліфікаційні сесії, спринтерські гонки й основні етапи Гран-прі. Водночас окремі змагання й тренування можна буде переглянути безплатно у додатку Apple TV протягом сезону.

Преміумсервіс F1 TV Premium, який пропонує розширений контент чемпіонату, як і раніше буде доступний у США через передплату на Apple TV. Власники чинної передплати зможуть переглядати контент без додаткової плати.

Офіційно фінансові параметри контракту не оприлюднюють. За інформацією Variety, вартість угоди становить $750 мільйонів — Apple щороку платитиме організаторам «Формули-1» близько $150 мільйонів.

Партнерство між сторонами розвивалося поступово. Попередній етап співпраці завершився випуском художнього фільму «F1» за участю Бреда Пітта. Стрічка, яка вийшла в прокат цього року, зібрала $629 мільйонів у світовому прокаті. Завдяки цьому картина стала найкасовішим спортивним фільмом в історії кіноіндустрії й найуспішнішою роботою у кар’єрі Пітта. Прем’єру стрічки на Apple TV заплановано на 12 грудня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно компанія заявила про ребрендинг стрімінгового сервісу Apple TV+, скоротивши його назву до Apple TV.

Редакція Mediasat
