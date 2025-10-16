Vodafone Україна відкриває сьомий набір до школи Big Data Lab

Vodafone Україна розпочала відбір учасників до сьомого набору школи фахівців з аналітики великих даних Big Data Lab. Навчання розпочнеться 13 січня 2026 року.

Школа Big Data Lab є інтенсивною освітньою програмою, спрямованою на підготовку спеціалістів з Data Science. Курс охоплює вивчення фундаментальних математичних дисциплін, доменну експертизу та практичну роботу з реальними масивами даних телекомунікаційного оператора.

За шість років роботи освітній проєкт показав високу ефективність. Понад 70% студентів успішно завершують навчання, захищаючи фінальні проєкти. При цьому більш як 80% випускників працевлаштовуються за фахом у провідних компаніях в Україні та за кордоном.

Програма курсу розрахована на шість місяців. Навчальний процес структуровано у десять взаємопов’язаних модулів. Кожен модуль веде окремий ментор з міжнародною кваліфікацією.

Учасники курсу отримають комплексні знання та практичні компетенції, необхідні для початку кар’єри у галузі аналітики даних. Завершальним етапом навчання стане виконання масштабного фінального проєкту від бізнес-підрозділу Vodafone Україна. Проєкт базуватиметься на реальних великих даних і поповнить портфоліо студентів.

Заняття проходитимуть тричі на тиждень в онлайн-форматі у реальному часі. Всі лекції записуються та залишаються доступними для повторного перегляду. Студенти можуть отримувати консультації від менторів під час лекцій, через систему управління навчанням (LMS) або у месенджерах. Розмір навчальної групи становитиме 20-25 осіб.

Процес відбору охоплює кілька послідовних етапів. Кандидатам необхідно подати заявку на офіційному сайті bigdatalab.com.ua, після чого пройти тестування на визначення рівня підготовки. Наступним кроком стане співбесіда для узгодження деталей та з’ясування мотивації кандидата. За результатами відбору успішні учасники отримають запрошення на навчання.

Організатори можуть запропонувати окремим кандидатам пройти підготовчий курс для підвищення базового рівня знань. Цей курс розпочнеться 18 листопада 2025 року, тоді як основна програма навчання стартує 13 січня 2026 року.