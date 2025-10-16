У столиці Чехії тестують телемовлення за стандартом 5G Broadcast

Чеська радіокомпанія České Radiokomunikace (CRA) розпочала новий етап експериментального цифрового телерадіомовлення за стандартом 5G Broadcast, спрямований на перевірку роботи технології з комерційними смартфонами. Випробування триватимуть рік у столиці Чехії, дозволяючи користувачам отримувати телевізійний контент високої якості на мобільні пристрої без витрачання мобільного трафіку.

Третій етап тестування відбуватиметься з використанням передавача Празької телевежі Жижков. Потужність сигналу відповідатиме параметрам наземного цифрового мовлення DVB-T2. Основне завдання випробувань полягає у визначенні оптимальних налаштувань мережі, оцінці зони покриття сигналу, перевірці підключення 5G Broadcast до мереж передачі даних та вивченні сумісності з комерційними мобільними мережами п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц.

- Реклама -

Технологія 5G Broadcast дає змогу транслювати телевізійні та радіопрограми безпосередньо на мобільні пристрої користувачів, при цьому вони можуть переглядати контент під час руху без підключення до інтернету. Така система ефективніше використовує радіочастотний ресурс порівняно з традиційним стрімінгом через мобільні мережі, де кожен користувач отримує індивідуальний потік даних.

«Технологія 5G Broadcast демонструє значний потенціал для телерадіомовлення. Серед ключових переваг — раціональне використання обмеженого частотного ресурсу, суттєво нижче енергоспоживання та висока стабільність послуги навіть за надзвичайних ситуацій», — зазначив генеральний директор CRA Мілош Мастнік. За його словами, нова технологія забезпечує доставлення програм на смартфони та планшети користувачів економнішим та екологічнішим способом порівняно з наявними рішеннями.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Експерименти з 5G Broadcast проводяться також у кількох європейських державах. Франція, Німеччина, Італія, Бельгія та Польща реалізують власні проєкти з тестування цифрового мовлення за новим стандартом. Така активність свідчить про наростальний інтерес телерадіомовників до технології, що може стати альтернативою традиційному наземному мовленню.

Важливим досягненням останнього часу стала поява мобільних телефонів з підтримкою приймання сигналу 5G Broadcast. Зокрема, моделі Motorola Razr 50 Ultra та Motorola Edge 50 Ultra отримали можливість приймати трансляції у новому стандарті після оновлення програмного забезпечення. Це відкриває перспективи для масового впровадження технології після завершення тестових етапів та стандартизації рішень.

Результати випробувань дозволять визначити технічні параметри для можливого комерційного запуску 5G Broadcast та оцінити готовність інфраструктури до масового використання технології глядачами у Чехії.