UARU

UARU

Thema отримала нову назву — CANAL+ Distribution

Новини
CANAL+ DISTRIBUTION

Компанія Thema, що входить до складу CANAL+ Group, провела ребрендинг і тепер працює під новою назвою — CANAL+ Distribution.

Зміна назви тісніше пов’язує підрозділ із материнською структурою. Водночас місія компанії залишається незмінною — добирати міжнародний контент і об’єднувати глядачів у різних країнах світу. Ребрендинг відбувся після понад двох десятиліть роботи під брендом Thema над створенням партнерських відносин у сфері поширення контенту.

- Реклама -

CANAL+ Distribution працює на ринку платного телебачення в сегменті каналів FAST і нелінійних послуг. Компанія щороку виробляє близько 1500 годин програм, значну частину яких створює власними силами.

Портфоліо також налічує 23 телеканали, які мовлять 10 мовами. Компанія поширює партнерські канали й власні бренди групи CANAL+ у понад 80 країнах. Для цього вона використовує модель співпраці, засновану на розподілі доходів між учасниками.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Серед телеканалів у портфоліо — добре знайомі українським глядачам бренди: FilmBox, Stingray iConcerts, Stingray Cmusic, Travelxp, Mezzo, Mezzo Live, Luxe TV, Pro TV International, Museum TV, MyZen TV і багато інших.

Представники компанії наголосили, що після зміни назви відносини з партнерами й послуги залишаються незмінними.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

У столиці Чехії тестують телемовлення за стандартом 5G Broadcast

Чеська компанія České Radiokomunikace (CRA) розпочала третій етап тестування технології 5G Broadcast у Празі. Випробування проводяться з телевежі Жижков.
Новини

Vodafone Україна відкриває сьомий набір до школи Big Data Lab

Vodafone Україна розпочала відбір учасників до сьомого набору школи фахівців з аналітики великих даних Big Data Lab. Навчання розпочнеться 13 січня 2026 року.
Новини

Китайські злочинні групи заробили понад мільярд доларів на SMS-шахрайстві у США

Організовані злочинні угруповання з Китаю отримали понад $1 млрд протягом останніх трьох років через масштабну схему фішингових SMS-розсилок у США.
Новини

SpaceX показала Starlink V3 — двотонний супутник забезпечить гігабітний інтернет

SpaceX продемонструвала детальні зображення супутника третього покоління Starlink V3, який має суттєво розширити можливості глобальної інтернет-мережі.
Новини

47% українців купують дітям перший ґаджет у віці 6-7 років — дані Rakuten Viber

Абсолютна більшість батьків в Україні забезпечують своїх дітей сучасною технікою для навчання та розваг. Майже половина респондентів придбали перший смартфон чи інший пристрій своїй дитині вже в молодшому шкільному віці.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати