Thema отримала нову назву — CANAL+ Distribution

Компанія Thema, що входить до складу CANAL+ Group, провела ребрендинг і тепер працює під новою назвою — CANAL+ Distribution.

Зміна назви тісніше пов’язує підрозділ із материнською структурою. Водночас місія компанії залишається незмінною — добирати міжнародний контент і об’єднувати глядачів у різних країнах світу. Ребрендинг відбувся після понад двох десятиліть роботи під брендом Thema над створенням партнерських відносин у сфері поширення контенту.

- Реклама -

CANAL+ Distribution працює на ринку платного телебачення в сегменті каналів FAST і нелінійних послуг. Компанія щороку виробляє близько 1500 годин програм, значну частину яких створює власними силами.

Портфоліо також налічує 23 телеканали, які мовлять 10 мовами. Компанія поширює партнерські канали й власні бренди групи CANAL+ у понад 80 країнах. Для цього вона використовує модель співпраці, засновану на розподілі доходів між учасниками.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Серед телеканалів у портфоліо — добре знайомі українським глядачам бренди: FilmBox, Stingray iConcerts, Stingray Cmusic, Travelxp, Mezzo, Mezzo Live, Luxe TV, Pro TV International, Museum TV, MyZen TV і багато інших.

Представники компанії наголосили, що після зміни назви відносини з партнерами й послуги залишаються незмінними.