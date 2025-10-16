SpaceX показала Starlink V3 — двотонний супутник забезпечить гігабітний інтернет

Компанія SpaceX продемонструвала детальне зображення супутника третього покоління Starlink V3, який має суттєво розширити можливості глобальної інтернет-мережі. Презентація нового апарата відбулася у прямому ефірі під час одинадцятого випробувального запуску ракети Starship, де його показали поруч з попередніми версіями Starlink 1.5 і V2, а також людиною для демонстрації масштабу.

Нова модель демонструє значне збільшення габаритів порівняно з попередниками. Супутник оснащений подовженими сонячними панелями та розширеним центральним модулем. Ця конструктивна особливість дала змогу інтегрувати вдосконалені фазовані антенні решітки. Саме вони забезпечать передачу даних зі швидкістю в гігабіти за секунду, що є недосяжним для попередніх поколінь апаратів.

Збільшені розміри нового супутника пояснюють зміну стратегії запусків. Компанія відмовилася від використання ракети Falcon 9 на користь потужнішого Starship. Згідно з раніше поданою документацією, маса одного апарата V3 може сягати 2000 кілограмів. Для порівняння, попередні моделі V2 Mini Optimized важать приблизно 575 кілограмів кожна.

Впровадження третього покоління обіцяє розв’язати наявні проблеми мережі. Наразі SpaceX стягує додаткові платежі від 500 до 1000 доларів з частини користувачів у Сполучених Штатах через перевантаження інфраструктури в окремих зонах покриття. Нові апарати зможуть одночасно обслуговувати значно більшу кількість абонентів завдяки збільшеній місткості.

Технічні характеристики V3 вражають своїми показниками. Кожен супутник матиме пропускну здатність до одного терабіта на секунду. Це перевищує можливості моделей V2 у десять разів. За один політ Starship компанія планує виводити на орбіту 60 таких апаратів. Сумарна пропускна здатність мережі після кожного запуску перевищуватиме показники, які досягаються запуском V2 Mini на Falcon 9, більш ніж у 20 разів.

Під час одинадцятого тестування Starship було успішно розгорнуто вісім макетів V3. Конкретна дата початку комерційних запусків супутників залишається невідомою. Водночас Ілон Маск раніше висловлював прогноз, згідно з яким перші операційні апарати вийдуть на орбіту наприкінці 2025 року або на початку 2026 року.

Для повноцінної експлуатації нового покоління потрібне схвалення Федеральної комісії з питань зв’язку (FCC). Компанія очікує на дозвіл для роботи супутників у рамках розширеної орбітальної групи, яка налічуватиме 30 тисяч апаратів. Крім того, чинним абонентам Starlink доведеться оновити приймальне обладнання для використання гігабітних швидкостей, які забезпечить третє покоління супутників.