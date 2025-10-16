47% українців купують дітям перший ґаджет у віці 6-7 років — дані Rakuten Viber

Абсолютна більшість батьків в Україні забезпечують своїх дітей сучасною технікою для навчання та розваг. Майже половина респондентів придбали перший смартфон чи інший пристрій своїй дитині вже в молодшому шкільному віці. Про це повідомляє Rakuten Viber за результатами опитування в офіційному каналі месенджера.

Дослідження показало високий рівень технологічного забезпечення дітей в українських сім’ях. За його даними, 93% батьків придбали своїм дітям електронні пристрої. Більше як половина опитаних — 51% — обрали комплексний підхід, забезпечивши дітей повним набором техніки: як смартфоном, так і ноутбуком або планшетом.

- Реклама -

Ще 31% учасників опитування купили лише мобільний телефон. Водночас підходи різняться: 17% батьків передали дитині простий або старий смартфон виключно для підтримання зв’язку, тоді як 14% придбали відносно новий пристрій. Крім того, 9% респондентів купили планшет чи ноутбук, призначені для навчання та ігор.

Лише 7% учасників дослідження зазначили, що їхні діти не мають власних ґаджетів і користуються батьківськими пристроями. Найменшу популярність серед батьків мають смартгодинники — їх як єдиний ґаджет обрали лише 2% опитаних.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Що стосується віку першої купівлі, то 47% батьків придбали дитині перший електронний пристрій у віці 6-7 років. Це означає, що майже половина дітей отримує власний ґаджет саме на початку шкільного навчання. П’ята частина респондентів — 22% — відкладає цю покупку до досягнення дитиною десятирічного віку.

Раннє знайомство з технологіями також поширене в українських сім’ях. 19% батьків купують перший ґаджет дітям у 8-9 років, а 12% — навіть до п’ятирічного віку.

У дослідженні взяли участь близько 30 тисяч користувачів месенджера. Опитування проводилося в анонімній формі через офіційний канал Rakuten Viber Україна. Основну частину респондентів склали батьки віком від 34 до 45 років, понад половина учасників — молодші за 45 років.

Це дослідження доповнює картину цифрової активності українців. Раніше Rakuten Viber з’ясував, що понад третина користувачів витрачає на спілкування через телефон від чотирьох до шести годин щодня. Водночас більшість українців досі віддає перевагу голосовим дзвінкам, а не текстовим повідомленням.