UARU

YouTube представив оновлений відеоплеєр із новими функціями

НовиниСтримінгові сервіси
YouTube змінив дизайн плеєра

Відеохостинг YouTube запроваджує масштабне оновлення інтерфейсу відеоплеєра, зробивши його простішим візуально та таким, що посилює ефект занурення у перегляд. Нова версія включає оновлені елементи керування, нові іконки та напівпрозорі кнопки із заокругленими краями, які візуально нагадують стиль Apple Liquid Glass.

Тестування оновленого інтерфейсу розпочалося у липні поточного року. Результатом цієї роботи стала остаточна версія плеєра, яка незабаром стане доступною для всіх користувачів платформи.

Новий дизайн поширюється на всі основні платформи. Оновлення отримають власники смартфонів та планшетів, користувачі вебверсії сервісу, а також власники розумних телевізорів. Така широка підтримка забезпечить однаковий користувацький досвід незалежно від пристрою.

Паралельно з візуальними змінами компанія вдосконалила низку можливостей. Функція подвійного тапа для швидкої перемотки відео стала менш помітною та ненав’язливою під час перегляду контенту. У розділі коментарів запроваджено ієрархічну систему для відповідей, що полегшує навігацію у великих дискусіях.

Окремої уваги заслуговує оновлення кнопки вподобань. На окремих категоріях відео її тепер супроводжує тематична анімація. Зокрема, під час перегляду музичних відеокліпів після натискання «лайк» з’являється анімована нотка, що створює додаткове відчуття взаємодії з контентом.

Паралельно з технічними оновленнями YouTube розширює свою присутність на українському ринку. Нагадаємо, медіасервіс MEGOGO оголосив про партнерство з Google і запуск передплатного пакета MEGOPACK Y.

Редакція Mediasat
