Vodafone обладнає 100 базових станцій сонячними електростанціями

Vodafone Україна розпочинає встановлення власних сонячних електростанцій на 100 базових станціях мобільного зв’язку після успішного завершення тестового етапу. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі компанії.

Телекомунікаційний оператор реалізує масштабну ініціативу з впровадження відновлюваних джерел енергії у свою інфраструктуру. Рішення про розгортання проєкту прийнято після ретельного тестування технології протягом року на трьох пілотних об’єктах у Полтавській області та місті Дніпро.

Проєкт передбачає обладнання кожної базової станції індивідуальною сонячною електростанцією (СЕС) з системою накопичення енергії. Такий підхід дасть змогу частково забезпечувати енергопотреби об’єктів завдяки альтернативним джерелам та знизити залежність від централізованої електромережі.

Результати тестового періоду

Випробування гібридної системи «мережа + сонце» тривали протягом усіх чотирьох сезонів. Пілотні базові станції довели ефективність технологічного рішення в українських кліматичних умовах.

Тестування виявило суттєве зниження витрат на електроенергію з мережі та зменшення навантаження на електросистему в денні години. Особливо високі показники ефективності зафіксовано у періоди підвищеної сонячної активності. Крім того, система показала підвищення стійкості роботи базових станцій.

Технічні параметри проєкту

Компанія планує завершити встановлення СЕС на 100 об’єктах до кінця 2025 та на початку 2026 року. Загальна встановлена потужність становитиме 360 кВт.

Кожна система обладнана сонячними панелями та інверторами потужністю 3,6 кВт. Обладнання забезпечує використання виробленої енергії під час пікового навантаження або у разі відключень централізованої мережі.

Технічний директор Vodafone Україна Євгеній Фрунза зазначив, що проєкт є відповіддю компанії на енергетичні виклики країни. Інвестиції в зелені технології не лише оптимізують витрати на електроенергію, але й знижують навантаження на енергосистему держави. Це важливий крок до створення стійкої та екологічної телекомунікаційної інфраструктури, здатної функціонувати навіть в умовах обмежень, пов’язаних з блекаутами.

Економічні та екологічні показники

Впровадження сонячної генерації забезпечить зниження споживання з централізованої електромережі приблизно на 300 МВт/год на рік. Це дасть змогу зменшити навантаження на енергосистему в пікові години та скоротити викиди CO2 на 210 тонн щорічно.

Компанія також досягне економії завдяки оптимізації витрат на електроенергію. Проєкт сприятиме зеленому переходу телекомунікаційної галузі та підвищенню енергетичної незалежності критичної інфраструктури.

Світові тенденції галузі

Ініціатива Vodafone відповідає глобальному тренду переходу телекомунікаційних операторів на відновлювані джерела енергії. За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), світові інвестиції в сонячну енергетику у 2025 році перевищать 450 мільярдів доларів.

Це робить сонячну енергію найбільш інвестиційно привабливим джерелом енергії у світі. Впровадження екологічних технологій у телекомунікаційному секторі перетворюється з тренду на необхідність для забезпечення стійкості та економічної ефективності бізнесу.