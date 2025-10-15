Стрімінговий сервіс Apple TV+ офіційно змінює назву

Компанія Apple оголосила про ребрендинг власної платформи для перегляду відеоконтенту. Сервіс, який зараз називається Apple TV+, отримає нову назву Apple TV. Про це йдеться у пресрелізі компанії, присвяченому прем’єрі стрічки «F1 Фільм» на платформі.

Зміна назви відбувається після шести років існування сервісу під попереднім брендом. Представники Apple пояснюють це рішення прагненням надати платформі «яскравішу нову ідентичність». Як ми вже зазначили, офіційна презентація нового бренду збіглася з анонсом прем’єри оригінальної стрічки «F1 Фільм», яка дебютує на сервісі 12 грудня 2025 року. Втім, на офіційному сайті компанії наразі ще використовується попередня назва Apple TV+.

Однак ребрендинг може створити певну плутанину для користувачів. Назва Apple TV вже використовується компанією для позначення застосунку, в якому можна купувати та орендувати фільми, а також для лінійки телевізійних приставок, зокрема Apple TV 4K. Ця неоднозначність особливо помітна в офіційних заявах компанії, де зазначається, що фільм можна придбати на Apple TV «перед прем’єрою у стрімінгу на Apple TV» і що «Apple TV доступний у застосунку Apple TV».

Стрімінговий сервіс Apple працює на ринку з 2019 року. За цей час платформа випустила низку успішних оригінальних проєктів. Серед них — серіали Ted Lasso, The Morning Show, Severance та Shrinking, а також повнометражні фільми Killers of the Flower Moon і The Studio. Сервіс конкурує з такими гігантами індустрії, як Netflix, Hulu та Prime Video.

В Apple вважають, що відмова від «плюса» в назві допоможе відокремити платформу від конкурентів Disney+ та Paramount+. Компанія також натякає на ширші зміни у стратегії розвитку сервісу, деталі яких поки не розкриваються. Водночас у серпні цього року вартість підписки на платформу зросла до 12,99 долара на місяць.

Представники Apple поки не повідомили, чи з’являться додаткові візуальні зміни, такі як новий логотип, які б допомогли користувачам чіткіше розрізняти стрімінговий сервіс, застосунок та пристрої під однією назвою. Попри ребрендинг, всі поточні передплатники зберігають доступ до свого контенту без жодних змін.