Спортивний телеканал Maincast Sport розпочав мовлення в мережі IPnet

Новини
Спортивний телеканал Maincast Sport

Київський провайдер IPnet запустив у своїй мережі новий спортивний телеканал Maincast Sport. Абоненти компанії отримали доступ до трансляцій футболу, баскетболу, тенісу, автоспорту та інших популярних спортивних дисциплін. Про це йдеться у пресрелізі оператора.

У сітці мовлення нового каналу представлені не лише основні спортивні змагання, а й волейбол, снукер та дартс. Контент охоплює широкий спектр дисциплін, які раніше рідко транслювали національні телеканали.

Формат мовлення включає передматчеві та післяматчеві студії. Глядачі зможуть дізнатися більше про особливості різних видів спорту, цінність чемпіонатів та їхню привабливість для вболівальників.

Переглядати телеканал можна через застосунок IPnet IPTV.

Компанія IPnet є одним з найбільших операторів телекомунікацій столиці. Провайдер пропонує комплексні послуги «2-в-1»: інтернет-з’єднання зі швидкістю до 1 Гбіт/с та пакет понад 175 цифрових телеканалів.

Варто зазначити, що раніше найбільша медіакомпанія України Starlight Media уклала угоду з кіберспортивною компанією Maincast про дистрибуцію телеканалу Maincast Sport. Ця домовленість відкрила шлях до розширення присутності каналу в мережах українських операторів.

