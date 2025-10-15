Netpeak стала першою в Україні агенцією, що може розміщувати рекламу на Netflix

Українська компанія Netpeak отримала можливість запускати цифрову рекламу для вітчизняних брендів на стримінговому сервісі Netflix через платформу Amazon DSP (Demand-Side Platform). Про це повідомив у соціальних мережах очільник Fractal Group (раніше Netpeak Group) Артем Бородатюк.

Очільник компанії підкреслив стратегічне значення цього кроку для українського бізнесу. За його словами, команда Netpeak відкрила новий інструмент для розширення українських брендів на глобальному ринку. «Ще один інструмент для масштабування українського бізнесу на глобальному ринку — unlocked», — зазначив Бородатюк. Це рішення дозволяє вітчизняним компаніям виходити до міжнародної аудиторії через найбільший стримінговий сервіс світу з понад 300 мільйонами підписників.

Механізм роботи базується не на прямій купівлі показів у Netflix, а на більш точному програмному підході. Amazon DSP використовує алгоритмічні технології для автоматизованого розміщення реклами. Така система аналізує дані та обирає найефективніші варіанти розміщення без необхідності ручного налаштування кожної кампанії. Програмна купівля забезпечує точне таргетування, прозору аналітику та максимальну ефективність бюджету.

Технологічною основою стане інтеграція Netflix до екосистеми Amazon STV (Streaming TV), яка завершиться до кінця 2025 року. Ця інтеграція дасть партнерам Amazon змогу купувати рекламні покази програмно через автоматизовані алгоритми. Система самостійно визначатиме оптимальні розміщення за даними про аудиторію та ефективність попередніх кампаній.

Netpeak є офіційним партнером Amazon і стала першою агенцією в Україні з доступом до цього інструменту. Компанія отримала можливість запускати рекламні кампанії офіційно через Amazon DSP для українських брендів. Це партнерство відкриває вітчизняному бізнесу доступ до аудиторії Netflix.

Важливою перевагою є те, що реклама через Amazon DSP показується не лише на Netflix, а й одночасно на інших платформах сервісу. Серед них Prime Video, Freevee, Twitch, Roku та інші стримінгові платформи. Рекламні кампанії можна запускати у 12 країнах, зокрема США, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Німеччині, Австралії, Японії, Бразилії та Мексиці.

Артем Бородатюк повідомив про фінансові вимоги до рекламних кампаній. Мінімальний бюджет для старту становить 30 тисяч доларів США. Важливо зазначити, що ця сума стосується всього рекламного інвентарю Amazon, а не лише розміщення у Netflix.