Netflix та Spotify домовились про запуск відеоподкастів

Стрімінговий гігант Netflix оголосив про запуск відеоподкастів на своїй платформі. Новий формат контенту стане доступним користувачам у 2026 році. Компанія уклала угоду з продакшн-студією Spotify Studios та медіамережею The Ringer, за якою на сервісі з’явиться 16 програм різної тематики. Про це повідомляється на сайті Netflix.

Серед анонсованих шоу — популярний The Bill Simmons Podcast та Conspiracy Theories. Користувачі також зможуть дивитися спеціалізовані програми від The Ringer, присвячені провідним спортивним лігам. До них належать програми про Національну футбольну лігу (NFL), Національну баскетбольну асоціацію (NBA), Fantasy Football та автоперегони Формули-1.

Запуск відбуватиметься поетапно. Спочатку відеоподкасти будуть доступні виключно в Сполучених Штатах. Згодом компанія планує поширити новий формат на інші країни, де працює сервіс.

Цей крок має стратегічне значення для конкуренції з YouTube. Відеохостинг від Google залишається провідною платформою для подкастів із понад мільярдом глядачів щомісяця. Netflix вирішив обмежити доступність свого нового контенту на конкурентному сервісі — відеоподкасти не будуть повністю доступні на YouTube.

Монетизація нового напряму матиме особливості. Netflix не планує додавати власні рекламні ролики у перші епізоди програм. Водночас вбудовані оголошення від Spotify залишаться частиною контенту.

Це не перша спроба компанії у сфері подкастів. Netflix уже має досвід створення власних аудіопрограм, зокрема You Can’t Make This Up та Skip Intro. Однак тепер стратегія змінюється — компанія робить акцент на залученні зовнішніх партнерів з усталеними брендами та аудиторією.

Представники Spotify Studios пояснили мотивацію співпраці. Партнерство дозволить розширити можливості для авторів контенту та забезпечити їм доступ до нових аудиторій. Для творців це означає додаткову платформу поширення без відмови від основного каналу.

Netflix продовжує диверсифікувати своє портфоліо. Компанія конкурує не лише у традиційному сегменті серіалів та повнометражних фільмів. Відеоподкасти стають новим напрямом розширення присутності на ринку розважального контенту. Паралельно розвивається ігровий напрям — компанія працює над запуском відеоігор, призначених для гри на телевізорах.