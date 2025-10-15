UARU

На телеканалі «Піксель» стартують нові сезони мультсеріалу «Тоботи»

Мультсеріал «Тоботи»

Телеканал «Піксель» з 15 жовтня розпочинає показ трьох нових сезонів південнокорейського мультсеріалу «Тоботи». Щоденні покази заплановано на 21:30. Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Мультсеріал показує історії про автомобілі, здатні трансформуватися в роботів за допомогою спеціального ключа. Згідно із сюжетом, їх створив геніальний вчений Франклін Чар для боротьби зі злочинністю та підтримки порядку у сучасному мегаполісі. У нових серіях роботи повертаються, щоб врятувати світ від небезпеки та розкрити міжгалактичні таємниці.

Перший із нових сезонів має назву «Детективи галактики». Його сюжет присвячений спільній місії роботів та хлопчика Тайлера із розслідування загадкових подій у Всесвіті. Глядачі побачать пошук зниклих речей, розкриття таємниць та протистояння головних героїв зі зловісним Пульсаром.

Другий сезон «Атлон» показує роботів, які трансформуються в гоночні автомобілі. Цей сезон зосереджується на змагальному елементі через карколомні перегони та битви за першість. Кожен робот має унікальний характер та індивідуальні здібності, а кумедні суперники додають історії легкості й доброго гумору.

Третій сезон «Герої Дейдо» повертає на екрани попередніх персонажів серіалу – Тоботів X, Y та Z. Разом із юними героями Райаном, Корі та Діланом вони об’єднуються для захисту рідного міста від нової загрози. Яскраві персонажі та видовищні трансформації занурюють глядачів у світ, де добро перемагає.

Кожна серія мультсеріалу навчає дітей головним людським цінностям через захопливі історії. Серіал показує важливість взаємодопомоги, турботи про близьких, командної роботи та чесності. Також він демонструє вміння вирішувати конфлікти та не здаватися на шляху до перемоги.

Щоденні покази нових сезонів «Тоботів» стартують 15 жовтня о 21:30 на телеканалі «Піксель».

