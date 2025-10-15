Київстар та Mastercard домовилися про співпрацю — тестуватимуть Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

Київстар, провідний український оператор електронних комунікацій, та Mastercard, глобальна технологічна компанія у сфері платіжних рішень, підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток інноваційних технологій та зміцнення фінансової інфраструктури України. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі компанії Київстар.

Стратегічне партнерство передбачає впровадження передових технологічних рішень для підвищення стійкості фінансової системи та розширення доступу до безготівкових платежів. Особливу увагу компанії планують приділити тестуванню супутникової технології Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі.

- Реклама -

Ця інноваційна технологія дозволить здійснювати фінансові операції у місцях без мобільного покриття або під час надзвичайних ситуацій. Завдяки такому підходу споживачі залишатимуться на зв’язку тоді, коли це найбільш необхідно, що створює нові можливості для розвитку фінтех-ринку в Україні.

Крім технологічних інновацій, Київстар та Mastercard об’єднають свої напрацювання у сфері аналітики великих даних (Big Data). Ця співпраця дозволить розробляти персоналізовані фінансові продукти, які краще відповідатимуть потребам клієнтів. Серед пріоритетних напрямів – створення рішень для оцінки фінансового скорингу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Стійкість та надійність інфраструктури сьогодні є важливим елементом національної безпеки. Меморандум з Mastercard — це про взаємну довіру та готовність працювати над критично важливими для країни завданнями», — зазначив Ілля Польшаков, Директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.

Партнерство також передбачає розробку сучасних технологічних рішень для онлайн-комерції з високими стандартами безпеки. Особлива увага приділятиметься підтримці представників малого та середнього бізнесу через впровадження ініціатив для популяризації безготівкових платежів.

Своєю чергою, Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові, підкреслила важливість технологій для суспільства: «Технології мають служити суспільству і робити життя людей зручнішим та безпечнішим. Партнерство з Київстаром є важливим кроком до реалізації цього бачення в Україні».

Підписаний Меморандум діятиме один рік з можливістю подальшої пролонгації. Для реалізації конкретних проєктів у межах стратегічного партнерства компанії укладатимуть окремі договори, що підтверджує серйозність намірів обох сторін розвивати цифрову економіку України.