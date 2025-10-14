В Україні запрацював стримінговий сервіс HBO Max

14 жовтня 2025 року стримінговий сервіс HBO Max почав працювати в Україні. Тепер її жителі можуть оформити підписку на платформу від Warner Bros. Discovery й дивитися контент через застосунок, вебсайт або на Smart TV.

Сервіс надає доступ до бібліотеки фільмів і серіалів від HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals та Discovery. У каталозі платформи — блокбастер «Майнкрафт: Фільм», серія фільмів про Гаррі Поттера, серіали «Останні з нас», «Дім дракона» й «Пінгвін». Також доступні культові серіали «Друзі» та «Секс і місто» разом із продовженням «І просто так…».

Українські глядачі можуть обрати один із двох тарифів. Пакет «Стандарт» коштує €7,99 (близько 386 грн) на місяць. Він передбачає перегляд контенту на двох пристроях одночасно у форматі Full HD та завантаження до 30 тайтлів для офлайн-перегляду.

Тариф «Преміум» коштує €9,99 (близько 483 грн) на місяць. Цей пакет дає змогу дивитися контент на чотирьох пристроях одночасно (два з яких можуть транслювати спортивний контент) у форматі 4K UHD з підтримкою Dolby Atmos там, де це доступно. Користувачі можуть завантажити до 100 тайтлів для перегляду без інтернету.

Окремо можна під’єднати пакет «Спорт» вартістю близько €3 (145 грн) на місяць. Він надає доступ до каналів Eurosport 1 й Eurosport 2. Оплатити підписку можна картками Visa, Mastercard, American Express або через PayPal.

Інтерфейс платформи повністю українською мовою. Більшість контенту має українські субтитри й дубляж. Завдяки цьому українські глядачі можуть комфортно користуватися сервісом і насолоджуватися улюбленими фільмами та серіалами рідною мовою.

Партнерство HBO Max з українським стримінговим сервісом Megogo триває паралельно із запуском прямої підписки. Підписники пакета «Максимальна» на Megogo вартістю 449 грн на місяць мають доступ до цього самого контенту HBO Max без додаткової плати.

Запуск в Україні — частина глобальної стратегії розширення Warner Bros. Discovery, яку компанія оголосила в червні 2025 року. Корпорація планує охопити 100 ринків, запустивши сервіс у 12 нових країнах, зокрема в Албанії, Вірменії, Грузії та Казахстані. Наступного року платформа має з’явитися в Німеччині, Італії й Великій Британії.