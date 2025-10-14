В Україні мобільні оператори почали блокувати спам-дзвінки: як поскаржитися

Мобільні оператори в Україні почали блокувати небажані рекламні дзвінки. Нові правила набули чинності 2 жовтня та дозволяють компаніям стільникового зв’язку припиняти роботу номерів, які масово здійснюють спам-виклики. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Нормативна база для боротьби зі спамом була закладена ще наприкінці червня, коли Кабінет Міністрів України прийняв відповідну постанову. Документ визначив механізми виявлення та припинення роботи номерів, що використовуються для масових автоматичних викликів без згоди абонентів.

- Реклама -

Абоненти отримали три офіційні канали для повідомлення про спам-номери. Перший і найпростіший спосіб передбачає звернення безпосередньо до свого оператора стільникового зв’язку:

Vodafone — у застосунку або за номерами 111, 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

Kyivstar — у застосунку або за номерами 466, 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

Lifecell — у застосунку або за номерами 5433, 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Альтернативні варіанти передбачають звернення на урядову гарячу лінію 1545 або подання скарги через офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Регулятор створив спеціальну форму для таких звернень на своєму вебресурсі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Оператори проводять перевірку підозрілих номерів за визначеними технічними параметрами. Блокування відбувається, якщо номер відповідає мінімум двом критеріям із встановленого переліку:

виклики здійснюються без подальшої комунікації з абонентом;

середня тривалість розмов за тиждень становить менше ніж 60 секунд;

понад половину викликів спрямовано на різні телефонні номери;

технічна неможливість зворотного зв’язку з номером;

використання попередньо записаних голосових повідомлень під час викликів;

надходження скарг від абонентів мобільного зв’язку;

частка вхідних дзвінків, що завершилися розмовою, не перевищує 5% від загальної кількості викликів;

номер використовується виключно для здійснення викликів без SMS чи передачі даних.

Паралельно запроваджено нові вимоги для компаній, що планують телефонні розсилки. Організації зобов’язані укласти офіційний договір з оператором стільникового зв’язку та використовувати лише номери, які зазначені в цьому документі.

Детальні технічні умови та повний перелік вимог до блокування доступні в офіційній постанові Кабінету Міністрів України на урядовому порталі.