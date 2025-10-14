Paramount може вдатися до агресивного поглинання Warner Bros. Discovery

Медіакомпанія Paramount Skydance розробляє стратегію агресивного придбання конкурента Warner Bros. Discovery (WBD). Серед варіантів розглядається можливість надіслати оферту безпосередньо акціонерам медіагіганта. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Конфлікт між компаніями виник після того, як WBD відхилила початкову пропозицію Paramount. Керівництво Warner Bros. Discovery визнало запропоновану ціну в $20 за акцію значно нижчою за реальну ринкову вартість компанії. Пропозицію зробили протягом останніх тижнів, і вона мала стати першим кроком до масштабної консолідації американського медіаринку.

Відмова не зупинила наміри Paramount. Головний виконавчий директор компанії Девід Еллісон активно шукає альтернативні шляхи укладення угоди. Одним із можливих сценаріїв став прямий вихід на акціонерів WBD.

Ситуація ускладнюється внутрішніми процесами у Warner Bros. Discovery. Чотири місяці тому компанія оголосила про стратегічне рішення поділити бізнес на два незалежні сегменти. Глобальні телемережі будуть відокремлені від напрямів кіновиробництва та стрімінгових сервісів. Реорганізація має завершитися до весни 2026 року.

У Warner Bros. Discovery переконані, що поділ активів створить додаткову цінність для акціонерів. Керівництво компанії очікує високий інтерес потенційних покупців до сегментів кіновиробництва та стрімінгу. Така стратегія, на думку менеджменту WBD, забезпечить кращі фінансові результати в довгостроковій перспективі порівняно з будь-якими пропозиціями про злиття.