Минула епоха: AOL остаточно відключила dial-up доступ до інтернету

Новини
dial-up | диалап

30 вересня американська компанія AOL офіційно закрила сервіс комутованого доступу до інтернету через телефонну лінію — dial-up. Цей тип з’єднання був надзвичайно поширеним у 1990-х та на початку 2000-х років і супроводжувався характерним звуком модемних сигналів під час встановлення з’єднання. Як повідомляє Associated Press, епоха технології dial-up завершилася.

Поява широкосмугового та бездротового доступу, а також розвиток супутникового інтернету спричинили масовий перехід користувачів на сучасні мережі. Статистичні дані показують масштаб цих змін: за інформацією Бюро перепису населення США, у 2023 році лише 163 401 американське домогосподарство використовувало виключно dial-up для доступу до мережі. Цей показник становив трохи більш як 0,13% від загальної кількості домогосподарств з інтернет-підключенням у країні.

Компанія видалила з офіційного сайту всі матеріали, пов’язані з комутованим доступом. Це стосується програми AOL Dialer та сторінок технічної підтримки послуг dial-up. Попри те, що AOL була найбільшим провайдером цього типу підключення, деякі невеликі компанії все ще подекуди надають послуги dial-up.

Редакція Mediasat
