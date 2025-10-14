Microsoft припинила підтримку Windows 10: що робити користувачам

Компанія Microsoft сьогодні офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10. З 14 жовтня 2025 року користувачі цієї версії не отримуватимуть оновлень безпеки, функціональних доповнень та технічної допомоги від розробника. Про це повідомляється на офіційному порталі підтримки компанії.

Корпорація пропонує три варіанти дій для власників пристроїв із Windows 10. Перший передбачає оновлення до Windows 11 на наявному обладнанні за умови відповідності системним вимогам. Другий варіант передбачає придбання нового комп’ютера з попередньо встановленою Windows 11. Третім рішенням є тимчасове підключення до програми розширених оновлень безпеки Extended Security Updates (ESU), яка доступна для звичайних користувачів.

Microsoft наголошує на перевагах переходу до Windows 11. Нова операційна система забезпечує вищий рівень захисту даних та покращену продуктивність. Компанія окремо виділяє новий клас пристроїв Copilot+ PC, які оптимізовані для роботи з сучасними технологіями штучного інтелекту.

Програма ESU слугує перехідним інструментом для власників обладнання, несумісного з Windows 11. Цей механізм забезпечує доступ до критичних виправлень безпеки протягом наступного року. Така модель дає змогу користувачам спланувати оновлення без загрози залишитися без захисту від кіберзагроз.

Експерти з кібербезпеки попереджають про ризики використання непідтримуваних операційних систем. Виявлені вразливості в Windows 10 відсьогодні не отримуватимуть офіційних патчів. Це створює небезпеку для банківських операцій, онлайн-покупок та роботи з конфіденційними файлами. Фахівці рекомендують негайно провести діагностику наявного обладнання та ухвалити рішення щодо подальших дій.

Корпоративний сегмент має аналогічні виклики. Організаціям необхідно терміново обрати стратегію міграції або інтеграції ESU. Відсутність плану дій може спричинити зростання витрат на усунення наслідків кібератак та втрати даних.

Windows 10 була представлена громадськості у 2015 році. Остання функціональна версія системи отримала позначення 22H2. Раніше Microsoft застосовувала подібну модель розширеної підтримки для Windows 7, що дозволило користувачам поступово перейти на новіші версії. Поточна стратегія корпорації зосереджена на просуванні Windows 11 та розвитку нового покоління апаратних засобів із посиленими вимогами до безпеки та інтеграцією локальних функцій штучного інтелекту.

