Абоненти Vodafone та lifecell можуть користуватися Приват24 без витрат мобільного трафіку

Новини
Приват24 став безкоштовним для абонентів Vodafone та lifecell

ПриватБанк спільно з мобільними операторами Vodafone та lifecell запустили послугу безплатного доступу до мобільного додатку Приват24. Відтепер користувачі зможуть здійснювати банківські операції без витрат мобільного інтернет-трафіку. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Нововведення працює для всіх клієнтів банку на території України, які користуються послугами зазначених операторів. Користувачі отримали можливість виконувати банківські транзакції навіть за відсутності доступного балансу мобільного інтернету.

Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу, зазначив, що співпраця найбільшого банку з провідними мобільними операторами забезпечує безперешкодний доступ до мобільного банкінгу. За його словами, це особливо важливо для військовослужбовців, які часто стикаються з обмеженнями доступу до інтернету.

Нова послуга дозволяє клієнтам виконувати всі необхідні банківські операції без перепон. Користувачі можуть поповнювати мобільний рахунок, здійснювати грошові перекази та оплачувати комунальні послуги. Доступ до функціоналу Приват24 залишається повним навіть за нульового балансу мобільного інтернету та за відсутності коштів на рахунку мобільного оператора.

Варто зазначити, що раніше ПриватБанк розширив спектр цифрових послуг, запустивши продаж електронних SIM-карт (eSIM) операторів «Київстар» та lifecell. Також ПриватБанк першим серед українських банків впровадив новий канал комунікації з клієнтами через технологію RCS-повідомлень.

