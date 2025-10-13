За дев’ять місяців 2025 року «податок на Google» приніс бюджету 10,6 млрд грн

Міжнародні компанії-нерезиденти перерахували до бюджету України 10,6 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) за надання електронних послуг фізичним особам протягом січня-вересня поточного року. Про це у Фейсбуці повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

Ці показники демонструють позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом минулого року. Кількість зареєстрованих платників зросла на 13 осіб, а сума податкових зобов’язань збільшилася на 2,5 мільярда гривень.

Серед найбільших платників цього року — технологічні компанії Apple, Google, Valve, Meta та Sony. До переліку також увійшли Netflix, Etsy, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

З початку дії механізму оподаткування 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб-нерезидентів. Усі вони надають електронні послуги українським споживачам.

Леся Карнаух підкреслила значення єдиних правил роботи для всіх учасників ринку. За її словами, прозорість вимог як для вітчизняних компаній, так і для глобальних корпорацій реально змінює податкову культуру у державі. Це зміцнює довіру кожного платника та сприяє збільшенню надходжень до бюджету.

Механізм оподаткування електронних послуг нерезидентів запроваджено відповідним законом, який президент Володимир Зеленський підписав у липні 2021 року. Верховна Рада ухвалила документ 3 червня того ж року. Закон зобов’язує міжнародні інтернет-компанії, що працюють в Україні, сплачувати 20% ПДВ до держбюджету. Водночас з законодавства вилучено норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів. Нові положення набули чинності з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2025 року міжнародні компанії-нерезиденти перерахували до бюджету 85,7 мільйона доларів США та 76,5 мільйона євро податкових платежів.