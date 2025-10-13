UARU

UARU

Warner Bros. Discovery відкинула пропозицію Paramount про злиття

Новини
Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Компанія Warner Bros. Discovery (WBD) відхилила пропозицію об’єднаної структури Paramount Global і Skydance Media щодо можливої покупки. Запропонована ціна становила приблизно $20 за акцію, що керівництво WBD вважає заниженою оцінкою вартості активів компанії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Пропозиція від Paramount надійшла протягом останніх кількох тижнів. Її розглядали як потенційний старт масштабної консолідації американського медіаринку. Після завершення злиття Skydance Media з Paramount Global керівником об’єднаної компанії став Девід Еллісон. Він син Ларрі Еллісона, засновника технологічного гіганта Oracle.

- Реклама -

За даними Reuters, до підготовки пропозиції були залучені великі інвестиційні фонди. Серед них — Apollo Global Management, готовий надати фінансову підтримку для продовження діалогу між сторонами. Потенційна угода передбачала придбання всього портфеля активів WBD. До нього входять легендарна кіностудія Warner Bros., стрімінговий сервіс HBO Max, новинний канал CNN, а також відомі кінофраншизи «Супермен» та «Матриця».

Проте керівництво Warner Bros. Discovery прийняло рішення відмовитися від запропонованих умов. Компанія наголошує, що її справжня ринкова вартість значно перевищує озвучену суму. Це пояснюється довгостроковою стратегією WBD щодо розділення бізнесу на два окремі напрямки, що має підвищити ефективність роботи кожного сегмента.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Експерти вважають, що така позиція Warner Bros. Discovery може стати поштовхом до нового етапу переговорів. Paramount отримує можливість переглянути фінансові умови та збільшити ставку. Альтернативним сценарієм є дружнє поглинання через безпосередню роботу з акціонерами компанії.

Фондовий ринок відреагував на новини позитивно. Акції Warner Bros. Discovery продемонстрували зростання під час американської торгової сесії. Інвестори очікують підвищення уваги до активів компанії з боку потенційних покупців.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Музичні канали MTV закриваються у Великій Британії й інших європейських країнах

Медіакорпорація Paramount Global припиняє мовлення п'яти тематичних музичних каналів MTV у Великій Британії та низці європейських країн.
Новини

Україна – Азербайджан: MEGOGO покаже матч на OTT-платформі та ефірному каналі

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме номінально домашній поєдинок національної команди України проти Азербайджану у межах відбору на чемпіонат світу 2026 року.
Новини

MEGOGO став ексклюзивним транслятором українського футзалу

діасервіс MEGOGO та Асоціація футзалу України (АФУ) підписали партнерську угоду про трансляцію найважливіших футзальних змагань країни.
Новини

T-Mobile US згорне мережу LTE на користь 5G

Американський оператор T-Mobile планує масштабне відключення мережі LTE, щоб перерозподілити радіочастотний спектр і спрямувати його на розвиток 5G.
Новини

Netflix запустив ігри на телевізорах

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно відкрив доступ до ігор на телевізорах для широкої аудиторії. Нова функція дозволяє запускати ігри безпосередньо через додаток на великому екрані.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати