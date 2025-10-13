Warner Bros. Discovery відкинула пропозицію Paramount про злиття

Компанія Warner Bros. Discovery (WBD) відхилила пропозицію об’єднаної структури Paramount Global і Skydance Media щодо можливої покупки. Запропонована ціна становила приблизно $20 за акцію, що керівництво WBD вважає заниженою оцінкою вартості активів компанії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Пропозиція від Paramount надійшла протягом останніх кількох тижнів. Її розглядали як потенційний старт масштабної консолідації американського медіаринку. Після завершення злиття Skydance Media з Paramount Global керівником об’єднаної компанії став Девід Еллісон. Він син Ларрі Еллісона, засновника технологічного гіганта Oracle.

За даними Reuters, до підготовки пропозиції були залучені великі інвестиційні фонди. Серед них — Apollo Global Management, готовий надати фінансову підтримку для продовження діалогу між сторонами. Потенційна угода передбачала придбання всього портфеля активів WBD. До нього входять легендарна кіностудія Warner Bros., стрімінговий сервіс HBO Max, новинний канал CNN, а також відомі кінофраншизи «Супермен» та «Матриця».

Проте керівництво Warner Bros. Discovery прийняло рішення відмовитися від запропонованих умов. Компанія наголошує, що її справжня ринкова вартість значно перевищує озвучену суму. Це пояснюється довгостроковою стратегією WBD щодо розділення бізнесу на два окремі напрямки, що має підвищити ефективність роботи кожного сегмента.

Експерти вважають, що така позиція Warner Bros. Discovery може стати поштовхом до нового етапу переговорів. Paramount отримує можливість переглянути фінансові умови та збільшити ставку. Альтернативним сценарієм є дружнє поглинання через безпосередню роботу з акціонерами компанії.

Фондовий ринок відреагував на новини позитивно. Акції Warner Bros. Discovery продемонстрували зростання під час американської торгової сесії. Інвестори очікують підвищення уваги до активів компанії з боку потенційних покупців.