Пневмококові пневмонії: як розпізнати та запобігти

Пневмонія — це серйозне інфекційне захворювання, яке часто стає причиною госпіталізації дітей і людей старшого віку. Одним з поширених бактеріальних збудників є Streptococcus pneumoniae або пневмокок.

У більшості пацієнтів інфекція починається поступово: кілька днів триває кашель і підвищується температура, які часто сприймають як прояв вірусної хвороби. Проте, коли бактерія потрапляє до нижніх дихальних шляхів, запальний процес охоплює легені, і стан різко погіршується.

Чому пневмококова пневмонія потребує особливої уваги

Пневмокок має капсульну оболонку, що захищає його від імунної системи, і здатність продукувати токсини, які пошкоджують тканини легенів. Це робить інфекцію агресивною навіть для витривалого організму. У дітей раннього віку, людей із хронічними хворобами або зниженим імунітетом захворювання здатне швидко ускладнюватися плевритом чи сепсисом. Найкращим способом уникнути небезпечного сценарію є щеплення. Так, вакцина Превенар 13 захищає організм від патогену та подальших ускладнень.

Пневмококова пневмонія зазвичай проявляється:

різким підвищенням температури до 39–40 °C;

утрудненим диханням, відчуттям нестачі повітря;

кашлем з густим мокротинням, іноді з включеннями крові;

болем у грудній клітці під час вдиху;

вираженою слабкістю, пітливістю, ознаками інтоксикації.

У дітей можуть спостерігатися неспецифічні симптоми: відмова від їжі, млявість, сонливість, блідість. При таких ознаках необхідно звернутися до лікаря та пройти рентгенологічне обстеження.

Антибіотикотерапія і проблема резистентності

Основним методом лікування залишається антибіотикотерапія. Однак за даними ВООЗ, частка пневмококових штамів, стійких до пеніциліну та макролідів, у деяких регіонах перевищує 30%. Це ускладнює вибір препаратів і збільшує тривалість лікування. У таких умовах профілактика має не менше значення, ніж терапія, адже дозволяє запобігти розвитку захворювання.

Профілактика: роль вакцинації

Ефективним методом попередження пневмококової пневмонії є імунізація. Сучасні кон’юговані вакцини формують тривалий захист і зменшують не лише ризик тяжкої інфекції, а й частоту безсимптомного носійства бактерії.

Однією з найбільш досліджених і широко застосовуваних є Превенар 13. Вакцина забезпечує захист від тринадцяти серотипів пневмокока, які найчастіше спричиняють бактеріальні пневмонії, отити й менінгіти. Її ефективність підтверджена великими міжнародними спостереженнями, а профіль безпеки відповідає сучасним стандартам ВООЗ та EMA.

Перед проведенням щеплення варто проконсультуватися з лікарем, який визначить оптимальний графік вакцинації та врахує можливі індивідуальні особливості пацієнта.