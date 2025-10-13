UARU

UARU

Пневмококові пневмонії: як розпізнати та запобігти

Спецпроєкт
На прийомі у лікаря
Фото: prostooleh / Freepik

Пневмонія — це серйозне інфекційне захворювання, яке часто стає причиною госпіталізації дітей і людей старшого віку. Одним з поширених бактеріальних збудників є Streptococcus pneumoniae або пневмокок.

У більшості пацієнтів інфекція починається поступово: кілька днів триває кашель і підвищується температура, які часто сприймають як прояв вірусної хвороби. Проте, коли бактерія потрапляє до нижніх дихальних шляхів, запальний процес охоплює легені, і стан різко погіршується.

- Реклама -

Чому пневмококова пневмонія потребує особливої уваги

Пневмокок має капсульну оболонку, що захищає його від імунної системи, і здатність продукувати токсини, які пошкоджують тканини легенів. Це робить інфекцію агресивною навіть для витривалого організму. У дітей раннього віку, людей із хронічними хворобами або зниженим імунітетом захворювання здатне швидко ускладнюватися плевритом чи сепсисом. Найкращим способом уникнути небезпечного сценарію є щеплення. Так, вакцина Превенар 13 захищає організм від патогену та подальших ускладнень.

Пневмококова пневмонія зазвичай проявляється:

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
  • різким підвищенням температури до 39–40 °C;
  • утрудненим диханням, відчуттям нестачі повітря;
  • кашлем з густим мокротинням, іноді з включеннями крові;
  • болем у грудній клітці під час вдиху;
  • вираженою слабкістю, пітливістю, ознаками інтоксикації.

У дітей можуть спостерігатися неспецифічні симптоми: відмова від їжі, млявість, сонливість, блідість. При таких ознаках необхідно звернутися до лікаря та пройти рентгенологічне обстеження.

Антибіотикотерапія і проблема резистентності

Основним методом лікування залишається антибіотикотерапія. Однак за даними ВООЗ, частка пневмококових штамів, стійких до пеніциліну та макролідів, у деяких регіонах перевищує 30%. Це ускладнює вибір препаратів і збільшує тривалість лікування. У таких умовах профілактика має не менше значення, ніж терапія, адже дозволяє запобігти розвитку захворювання.

Профілактика: роль вакцинації

Ефективним методом попередження пневмококової пневмонії є імунізація. Сучасні кон’юговані вакцини формують тривалий захист і зменшують не лише ризик тяжкої інфекції, а й частоту безсимптомного носійства бактерії.

Однією з найбільш досліджених і широко застосовуваних є Превенар 13. Вакцина забезпечує захист від тринадцяти серотипів пневмокока, які найчастіше спричиняють бактеріальні пневмонії, отити й менінгіти. Її ефективність підтверджена великими міжнародними спостереженнями, а профіль безпеки відповідає сучасним стандартам ВООЗ та EMA.

Перед проведенням щеплення варто проконсультуватися з лікарем, який визначить оптимальний графік вакцинації та врахує можливі індивідуальні особливості пацієнта.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

MS Special
MS Special
MS Special — це команда контент-райтерів, які перетворюють ідеї в якісні тексти. Ми пишемо, редагуємо та публікуємо статті як для бізнесу, так і від бізнесу. Завжди вчасно, завжди якісно.
- Реклама -

Читайте також

Спецпроєкт

DeepStateUA: від волонтерського каналу до партнерства з Міноборони

DeepStateUA — український онлайн-ресурс, що об’єднує інтерактивну карту бойових дій, аналітичні матеріали та волонтерську діяльність.
Спецпроєкт

Вигоди для користувачів: чи реально отримати мобільний зв’язок без оплати

Yezzz! — сервіс мобільного зв'язку, що пропонує можливість користуватися послугами безплатно для гостей Сільпо або ж за фіксовану абонплату у 200 грн на місяць.
Спецпроєкт

Коли потрібно замовити SEO-аудит: ТОП-5 ситуацій

SEO-аудит — це детальна перевірка технічного, контентного та аналітичного стану сайту, яка дозволяє виявити приховані проблеми.
Спецпроєкт

Sinsay в Україні на Kasta.ua – ваш стильний вибір для кожного сезону

Маркетплейс Kasta пропонує каталог Сінсей Україна, що вражає різноманітністю. Тут знайдуть щось для себе і молодь, і дорослі.
Спецпроєкт

Англійська мова для людей різного віку: як обрати дієві курси

Сьогодні знання англійської мови стало надзвичайно важливою навичкою для успішного життя й кар'єрного зростання.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати